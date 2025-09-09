Llega el iPhone 17: lo que se espera de la nueva joya de Apple

El iPhone 17 ya está a punto de llegar a los bolsillos de los usuarios. Este mismo martes 9 de septiembre, a partir de las 19.00 en España peninsular, Apple presentará su nueva apuesta dentro de la telefonía de gama alta, y lo hará, como es costumbre, con cuatro terminales diferentes, cada uno con sus capacidades y tamaño: el iPhone 17 normal, el nuevo modelo Air, el Pro y el Pro Max.

En principio, no se esperan grandes cambios respecto a las ediciones anteriores. Habrá alteraciones en el diseño y mejoras en chips, cámaras y batería, pero nada de grandes revoluciones. Sea como sea, habrá mucha tela que cortar. Eso seguro.

Llega el Air

De acuerdo con las filtraciones, todo indica que la novedad más destacada será la llegada del nuevo modelo iPhone 17 Air, que será el más delgado en la historia de la empresa de la manzana con sus 5,5 milímetros de grosor, lo que debería hacerlo más manejable y también más ligero; habrá que ver cómo le sienta el adelgazamiento a la autonomía del móvil. Apple podría montar una batería de silicio-carbono, más densa y eficiente, pero está por ver. Sea como sea, el recién llegado será el encargado de sustituir en la familia a la versión Plus, que desaparecerá exactamente igual que le ocurrió hace unos años al mini.

Por lo demás, los viejos conocidos de los últimos años. El Pro Max será el más potente de todos y el que tenga la pantalla más grande, con sus 6,9 pulgadas. El Pro seguirá en 6,3, como el modelo básico, mientras que el Air debutaría con 6,6. Este último terminal, además, será el primero que no cuente con compatibilidad con SIM física, o al menos eso es lo que esperan los analistas. Hay muchas dudas sobre si este cambio estará presente de forma general en el resto de versiones.

Algunos reportes indican, además, que los modelos superiores (Air, Pro y Pro Max) podrían subir a 12 GB de RAM frente a los 8 GB del básico. Esto implica que podrán mantener más apps y procesos pesados abiertos a la vez, ofreciendo más fluidez, potencia en tareas creativas y mayor vida útil frente al modelo básico con 8 GB.

Nuevo diseño para los Pro

Respecto al diseño, habrá cambios en los terminales más competentes. Todas las filtraciones apuntan a que los módulos que contienen las cámaras se volverán más alargados en los Pro, cubriendo casi toda la zona superior del móvil, y en el Air pasará lo mismo. En lugar de en cristal, llegarán hechos en aluminio. Y los sensores que incorporan también pegarían un salto importante, especialmente el ultra gran angular y el teleobjetivo de los Pro, que podrían alcanzar los 48 MP. El ojo del frontal también ganaría resolución, logrando los 24 MP. Respecto al Air, se espera que debute con una única cámara de 48 MP en la parte de atrás.

Los móviles, evidentemente, se volverán más potentes. Incorporarán los nuevos chips A19 y A19 Pro. Este último, en principio, debería quedarse reservado para los Pro, aunque puede que llegue también al Air. Sea como sea, todos los terminales deberían ir sobrados para el uso más intensivo. Da igual que hablemos de aplicaciones o de videojuegos. También se espera que incorporen en su totalidad, y por fin, los 120 Hz de tasa de refresco de imagen en pantalla, lo que es una buena noticia para los gamers.

Precios

Respecto a los precios, lo esperable es que haya una ligera subida respecto a la familia anterior. Lo normal es que los terminales lleguen a España con precios que ronden los 1.000 euros para el iPhone 17 básico. El Air estaría en torno a los 1.200 o 1.300. Los más caros, como siempre, serán los Pro, que se podrían conseguir de lanzamiento por unos 1.400 en su versión más básica de memoria, pero que rondarán o superarán, de seguro, los 2.000 en las que cuenten con más almacenamiento.

El lanzamiento definitivo de los móviles, atendiendo a lo hecho por Apple hasta la fecha, debería producirse en unas dos semanas desde el momento de la presentación, probablemente la semana del 22 de septiembre. Nada indica que la llegada de los nuevos terminales a las tiendas se vaya a retrasar en esta ocasión. Sea como sea, los usuarios que quieran hacerse con alguno de los móviles podrán precomprarlos desde esta misma noche a través de la tienda oficial de Apple.

Relojes y auriculares

Además de los iPhone, se espera que Apple utilice el evento para mostrar tres nuevos relojes: el Watch Series 11, el SE 3 y el Ultra 3. También se espera la llegada de los AirPods Pro 3, que, además de mejoras en sonido y cancelación de ruido, incorporarían un nuevo sistema de monitorización del ritmo cardíaco; algo que será especialmente útil para los que empleen los dispositivos en sus entrenamientos.

