Cinco videojuegos diferentes para disfrutar esta Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa, como el verano y la Navidad, pueden ser una de las mejores ocasiones que tienen los jugadores para desempolvar el mando y echar una partida. Porque, está claro, con las obligaciones del día a día, que por momentos hasta parece que asfixian, puede ser complicado, y mucho, encontrar un rato para pegar los ojos a la pantalla y ponerse a machacar botones.

Por si no tienes claro a qué título dedicarle tiempo durante los próximos días, ahí van cinco recomendaciones diferentes; pero de mucha calidad.

'Emio el sonriente'

Uno de los grandes tapados de 2024 dentro del catálogo de la inmortal Nintendo Switch. Aquí te puedes ir olvidando de los brincos, los disparos y la exploración, porque 'Emio el sonriente' funciona como una suerte de 'visual novel' en la que toda la jugabilidad se centra en la investigación.

El usuario, que encarna a un par de jóvenes detectives, tendrá que tratar de resolver el extraño asesinato de un joven que, aparentemente, está relacionado con otros homicidios que tuvieron lugar 18 años antes. Las víctimas fueron estranguladas y halladas con una bolsa cubriendo sus cabezas en la que se había dibujado una extraña cara sonriente. Tanto el desarrollo como el desenlace cumplen sobradamente las expectativas. Apetece jugar y jugar hasta terminar la aventura.

La obra es exclusiva de Switch y, aunque llegó a las tiendas hace escasos meses, ya es complicada de encontrar en formato físico. De todos modos, siempre se puede descargar sin problema en la tienda digital de Nintendo.+

'Suikoden I & II HD Remaster'

Puede que, en su momento, no hiciesen tanto ruido como los Crash Bandicoot, Metal Gear o Medievil, pero no cabe duda de que los Suikoden, tanto el primero como, especialmente, el segundo, son de lo mejor que nos dejó el catálogo de la histórica primera PlayStation. Así lo demuestra, en parte, el que la segunda entrega se esté vendiendo de segunda mano actualmente a precios que rondan los 1.000 euros en su versión española.

Hace poco más de un mes, Konami, su desarrolladora, puso en las tiendas una nueva remasterización de los dos títulos de rol de corte japonés que llegan con añadidos interesantes; por ejemplo, están perfectamente doblados al castellano y sus escenarios han sido desarrollados de nuevo para ofrecer una mejor experiencia a nivel gráfico. Si te gusta la mitología asiática y las historias de héroes y fantasía al estilo de Dragon Quest o los primeros Final Fantasy, ni lo dudes: debes jugar a Suikoden.

La nueva edición está disponible para todas las plataformas, desde ordenador hasta PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series o Switch.

'The Messenger'

La opera prima de los creadores de 'Sea of Stars' llegó también hace escasas semanas a las tiendas físicas, por las que no se había dejado ver todavía a pesar de que llevaba disponible en digital desde 2018. Sea como sea, 'The Messenger' es uno de los videojuegos más recomendables para todos aquellos que disfrutan de las plataformas, la exploración y los combates al estilo de franquicias míticas como Metroid, Castlevania o Ninja Gaiden.

La obra, más allá de por su jugabilidad, brilla mucho por su apartado artístico pixelado, genial para los nostálgicos de los juegos de los noventa. Sonoramente también cumple, y la dificultad está muy bien medida. Sin duda, 'The Messenger' es una buena opción para aquellos que estén buscando una nueva propuesta que tenga algo, o mucho, del sabor de lo de antes.

Está disponible para todas las máquinas y para ordenador, igual que ocurría con Suikoden.

'Kingdom Come: Deliverance II'

Si buscas un juego absorbente para perderte durante esta Semana Santa, 'Kingdom Come: Deliverance II' es una apuesta segura. Prepárate para ponerte en la piel de Henry, el hijo de un herrero convertido en guerrero, en plena Bohemia del siglo XV. Pero olvídate de los dragones y la magia: aquí la historia se construye sobre hechos históricos reales, conflictos políticos y decisiones morales complejas.

El juego brilla por su fidelidad histórica, su combate exigente y una ambientación que recrea con mimo pueblos, castillos y paisajes medievales. A esto se le suma la total libertad que brinda el título para que la historia de Henry sea tú historia.

Tú decides qué haces a continuación, si te versas en la escritura para ser el más culto del lugar o si por lo contrario practicas con la espada y la equitación para ser más diestro en combate; si le robas a esa granjera y te juegas el pellejo después con todo el pueblo o si te disfrazas de soldado y te infiltras en el ejército del rey para darle muerte... cada enfrentamiento y cada conversación importan, y las posibilidades son infinitas en este título que puede rozar sin despeinarse las 200 horas. Perfecto para unas vacaciones con tiempo libre y ganas de aventura sin salir de casa.

'Warhammer 40.000: Space Marine II'

Si lo tuyo es la acción sin pausa, los tiroteos intensos y las batallas a gran escala, 'Warhammer 40.000: Space Marine II' es el plan ideal para esta Semana Santa. El Capitán Titus regresa más letal que nunca en esta secuela del titulo lanzado en 2011 —ya de culto para los más fanáticos pero opcional si es tu primera vez en este universo—, con una jugabilidad renovada y un apartado técnico que impresiona desde el primer minuto.

El juego nos sumerge de lleno en el universo sombrío y despiadado de 'Warhammer 40K', enfrentando a los marines espaciales con hordas de tiránidos en combates viscerales donde el cuerpo a cuerpo y las armas pesadas se combinan con brutal elegancia. Aquí no hay descanso: cada nivel es una descarga de adrenalina con mecánicas pulidas y una narrativa al estilo 'Aliens' que te mantiene pegado a la pantalla. Es un imprescindible para aquellos que les encanten los shooters y la saga 'Warhammer', pero también una buena puerta de entrada para nuevos jugadores.

Prepárate para aplastar enemigos en nombre del Emperador. Estas fiestas, el deber llama… y lleva servoarmadura.