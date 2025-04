Nintendo presenta la Switch 2: así es su nueva consola híbrida dispuesta a ganar la generación

La espera ha llegado a su fin. Después de años de teorías y un escueto anuncio a mediados de enero, Nintendo ha presentado en detalle la Nintendo Switch 2, la sucesora de su consola híbrida. Y esta llega siendo más y mejor de lo que ya era y ofrecía la antigua Switch, que ya es decir, teniendo en cuenta que ha sido una de las consolas más vendidas de la historia, con más de 150 millones de unidades vendidas.

Lo primero que es evidente es un lavado de cara. El diseño ha cambiado, sigue siendo una Switch, pero ahora es más elegante. Es más grande, bastante, tiene dos puertos USB tipo C y ha ganado en todos los aspectos, salvo en el grosor. Nintendo ha conseguido que su consola conserve los 13,99 milímetros que tenía la primera generación. Con el aumento de tamaño, además de ganar ergonomía, ha ganado pantalla, y es que aquí tenemos 7,9 pulgadas frente a los 6,2 de la primera Switch. Se trata de un panel LCD y no OLED por desgracia, pero en cambio promete llegar a los 120FPS y compatibilidad con HDR tanto en modo portátil como en modo sobremesa.

Los Joy-Con 2

Además, como gran novedad, incorpora los renovados Joy-Con 2 para acoplarse magnéticamente a la consola. Estos mandos mencionados tienen unos potentes imanes (adiós a los raíles), se extraen apretando un botón superior y también se pueden usar como ratón, lo que facilitará que a la consola lleguen juegos tácticos o shooters, pero la compañía nipona no ha dado muchos detalles al respecto. Tocará esperar para ver cómo Nintendo le saca provecho.

Los nuevos Joy-Con 2 ABC

Los botones SR y SL también son más grandes, algo que debería mejorar la experiencia al usar los Joy-Con por separado o compartirlos. Lo mismo sucede con el joystick, que también crece. Por otra parte, el derecho incluye un nuevo botón: el C. Este botón y sirve para lanzar GameChat (requiere Switch Online). Con esta nueva función nos podremos comunicar con los amigos con los que estemos jugando. La consola tiene un micrófono integrado en la zona superior y, de acuerdo a Nintendo, capta la voz incluso desde lejos y es capaz de cancelar el ruido.

Simula la experiencia de estar en una llamada de Zoom o Discord, ya que también permite compartir el juego o incluso imagen nuestra si conectamos una nueva cámara que se ha anunciado junto a la consola.

Nuevo soporte y dock

El nuevo soporte y el dock han recibido mejoras. El soporte trasero ahora es más grande y, a diferencia del modelo original de la Switch, permite ajustarlo libremente en cualquier posición. Un acierto por parte de los diseñadores japoneses. Además, aquí es donde entran en juego los dos puertos USB tipo C de la consola. El inferior se destina al dock y a la carga, mientras que el superior permite conectar la webcam mencionada anteriormente o recargar la consola cuando está en modo sobremesa.

El nuevo dock no solo es más grande y con un diseño más redondeado, sino que también ha ganado en potencia. Ahora permite salida en 4K a un máximo de 60 FPS y es compatible con HDR. Un detalle interesante es la incorporación de un ventilador en el propio dock, cuya función es mantener la temperatura bajo control. Todo apunta a una mejora significativa en el rendimiento, aunque, como es habitual, Nintendo no ha dado detalles al respecto.

La Switch 2 junto al nuevo Dock ABC

Retrocompatibilidad y mejoras gráficas

Y es que sobre potencia la compañía nipona no ha dicho ni mú. Sin embargo, el aumento de la calidad gráfica y los juegos mostrados (llegará 'Cyberpunk 2077', 'Star Wars: Outlaws', 'The Duskblood' o el nuevo 'Mario Kart World') indican una potencia similar a lo que mostraba la PS4 Pro, lo cual es un salto gigantesco con respecto a la Switch, más parecida a un móvil (antiguo) que a una consola.

Nintendo asegura que los juegos actuales, como la saga 'The Legend of Zelda', recibirán mejoras. Sin embargo, estas actualizaciones no serán gratuitas. La consola será retrocompatible, pero para exprimir al máximo la potencia de la Switch 2 con los títulos que ya tenemos, habrá que pagar de nuevo. Por ahora, la compañía no ha revelado el precio de estos packs de mejora.

En cuanto a los nuevos cartuchos, mantienen el mismo tamaño y dimensiones que los de la Nintendo Switch, aunque ahora son de color rojo en lugar de negro. La diferencia clave está en su velocidad de lectura, que ha aumentado significativamente por razones evidentes.

Precio y fecha de salida

La Nintendo Switch 2 estará disponible tanto de forma individual como en un pack que incluye 'Mario Kart World' a partir del 5 de junio. La consola tendrá un precio de 469,99 euros, mientras que el pack costará 509,99 euros. En comparación, la Switch original salió al mercado por 329,99 euros, lo que supone un incremento notable en el precio.

