Así es el simulador de lujo con el que te sentirás como un piloto de Fórmula 1

Los amantes de la Fórmula 1 que quieran experimentar en su propia casa cómo sería competir en una carrera y ponerse así en la piel de un piloto, pero sin correr riesgos, están de suerte porque la tienda oficial F1 Authentics ha puesto a la venta un espectacular simulador de lo más avanzado, el Red Bull Racing RB18 Show Car Simulator Champions Editions. Eso sí, para hacerse con él hay que hacer una gran inversión de 116.376, 95 euros, un precio por el que uno no se puede comprar un coche de carreras, pero sí un vehículo de lujo.

Este diseño, que está inspirado en el RB18 con el que Max Verstappen consiguió su segundo Campeonato del Mundo de F1 en 2022, ha sido creado por los expertos de Memento Exclusives en colaboración con el equipo Oracle Red Bull Racing con los mismos procesos que se fabrican los monoplazas reales. De hecho, es muy similar al que usan los propios pilotos cuando se preparar para salir a las pistas.

Imagen de la pantalla de este simulador de Fórmula 1 f1 authentics

Cada simulador se ha fabricado a partir de datos CAD oficiales del equipo y se ha desarrollado utilizando herramientas compuestas para crear patrones que luego se utilizan para fabricar moldes de fibra de carbono mediante un autoclave. Así, muestra un tamaño real –4,1 metros de largo por 1,4 metros de ancho y 160 kilos de peso– con morro y alerón incluidos para ofrecer una experiencia y una apariencia más auténticas. Se puede pedir con la decoración y dorsal tanto de Max Verstappen o de Checo Pérez.

Incluye, además, una pantalla para juegos AOC curvada de primera calidad, pedales ajustables, un avanzado equipo de sonido con tecnología THX Surround y el volante con force feedback creado a imagen y semejanza que el del equipo Red Bull.

Otras versiones

Para aquellos que quieran sentir esta emoción, pero no tengan dicha cantidad de dinero existen otras alternativas en la misma casa. Un poco más bajo de precio, que no barato, es la versión Race Edition de este simulador que elimina el alerón delantero, lo cual reduce sus dimensiones y su precio que se queda en unos 86.966,95 euros, pero no cambia ninguna otra característica.

Imagen del Playseat Formula Red Bull Edition f1 authentics

Obviamente esto sigue siendo bastante caro, pero existe una última alternativa, el Playseat Formula Red Bull Edition que desarrollado con ayuda de pilotos de Fórmula 1 es compatible con todas las consolas. En este caso no están incluidos ni el volante, ni los pedales, ni la pantalla. Su precio es de 1.216,95 euros.