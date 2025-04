Exposición exclusiva de Ferrari en Zaragoza: los cinco modelos icónicos que puedes ver

Catorce modelos históricos de Ferrari procedentes de una colección privada expuestos en el mismo espacio. Esta es la atractiva oferta de la exposición 'Pasión y Leyenda', una muestra exclusiva organizada por la Fundación Ibercaja que se puede visitar en Zaragoza (Mobility City) hasta el ... próximo 31 de agosto. Esta es la lista de los catorce modelos del Cavallino Rampante expuestos en la muestra: nos detenemos en los cinco más importantes.

No tiene la cantidad de la exclusiva colección de coches de lujo de Bernie Ecclestone, el ex magnate de la Fórmula 1, donde Ferrari tiene un sobresaliente protagonismo, ni tampoco el volumen de modelos de la colección del sultán de Brunei, pero no está nada mal la colección privada a la que pertenecen los modelos de Ferrari que estarán expuestos hasta finales de agosto en Zaragoza. Se trata de una oportunidad de oro para acercarse al legado de la factoría de Maranello y fotografiarse con no uno, ni dos, ni tres, sino catorce coches de lujo firmados por la marca de coches más famosa del planeta.

La exposición, cuyo título completo es Pasión y leyenda. Una selección única de los Ferrari más importantes de ayer y hoy, debe su nombre a una frase de Enzo Ferrari, fundador del Cavallino Rampante, que pensaba que «un fabricante de coches debe ser alguien que ama los coches con pasión». Hasta el 31 de agosto, las creaciones de Maranello embellecen (más todavía si cabe) el Puente Zaha Hadid de la capital aragonesa, la instalación diseñada para la Exposición Universal del año 2008 por la prestigiosa arquitecta, ya fallecida, que le da nombre.

La muestra, a la altura del marco arquitectónico elegido para su despliegue en Zaragoza, está diseñada de forma que no solo se priorice la observación de los catorce modelos de Ferrari, sino que potencia una experiencia inmersiva. Por ello, los visitantes pueden disfrutar de los motores y la mecánica exclusiva de la casa italiana. A través de altavoces se podrá oír el rugido de cada uno de los coches expuestos y en las pantallas interactivas instaladas se puede profundizar en los detalles técnicos e históricos de cada modelo.

Además, como actividad complementaria a la exposición, quienes se acerquen a disfrutar de Pasión y Leyenda podrán conducir un Ferrari en los simuladores situados en la parte superior del Puente Zaha Hadid

Uno de los Ferrari que se puede ver en la muestra fundación ibercaja

Los catorce modelos de Ferrari que se pueden ver en la exposición

En la exposición de la Fundación Ibercaja en Zaragoza se pueden contemplar y conocer de primera mano catorce modelos de Ferrari procedentes de una colección privada.

Nueve de estos modelos son ediciones limitadas del Cavallino Rampante, como es el caso del Monza SP1 y del Monza SP2, versión biplaza del primero. Se trata de una serie limitada basada en el concepto bautizado por Ferrari como 'Icona', que «conecta el pasado a través del hilo conductor de los vehículos más evocadores de la historia», señala la marca.

También se puede ver de cerca en la muestra una unidad del Ferrari Daytona SP3, un tributo a los diseños de la casa en los años 60. En concreto, a los modelos Ferrari 330 P3/4, 330 P4 y 412P, que auparon a Ferrari a lo más alto en las 24 Horas de Daytona del año 1967.

El 250 GT, conocido como passo corto o batalla corta (SWB), un coche presentado en el Salón del Automóvil de París del año 1959 que triunfó en los circuitos más prestigiosos de la mano de pilotos históricos como Sterling Moss; el 250 SWB California, un descapotable elegante y desenfadado creado a imagen y semejanza de la tierra en la que está inspirado su diseño, California; y el Ferrari 275 GTB, un modelo del año 1964 que adoptó dos soluciones inéditas hasta la fecha, como sus suspensiones independientes, para los modelos de Maranello diseñados para la carretera, forman parte también de la muestra de Ferrari en Zaragoza.

Los cinco modelos históricos más importantes de la muestra

En Pasión y Leyenda, además de los modelos ya citados, se pueden conocer de primera mano otros modelos de Ferrari como el 365 GT4 2+2, un modelo del año 1972 que destaca por su gran longitud, y el Dino 246 GT, modelo del año 69 evolución del Dino 206 GT —con un motor V6 de mayor cilindrada y una ligera distancia entre ejes mayor— que tuvo un gran éxito comercial.

Sin embargo, y pese a que es casi misión imposible elegir un top 5 de modelos históricos de Ferrari independientemente de la colección, exposición o subasta de la que hablemos, los cinco mejores diseños que se pueden ver en la exposición de Zaragoza, el 'Big5' de la muestra, como presume la propia organización, está compuesto por los modelos que te presentamos a continuación.

1 Ferrari F40 ferrari Ferrari F40

«El Ferrari más icónico de todos los tiempos». Así presenta la exposición 'Pasión y Leyenda este modelo del Cavallino Rampante, aunque cabría debatir si no lo es, por ejemplo, el 250 GTO de principio de los 60, los modelos más caros de la historia de Ferrari —alrededor de 50 millones de euros en subastas recientes—.

En cualquier caso, la exposición en la capital maña es una ocasión única para disfrutar del segundo superdeportivo en la historia de Ferrari, que lo puso en el mercado en el año 1987, hace casi 40 años. «Una berlinetta con ADN de competición, diseñada por Pininfarina y fabricada con materiales compuestos», detalla la casa transalpina sobre este coche, que alcanza los 324 km/h de velocidad punta y que estéticamente guarda cierto parecido con el Ferrari 308.

2 Ferrari Enzo Ferrari Ferrari Enzo

La única unidad que existe en fibra de carbono es la incluida en la exposición del Puente Zaha Hadid de Zaragoza. Del año 2002, es el coche que homenajea al fundador de la casa, Enzo Ferrari, un superdeportivo de edición limitada con estética muy deportiva que vuela gracias a su motor V12 y sus 660 CV de potencia máxima.

«El Enzo pasó a la historia como nexo de unión entre el conocimiento adquirido en los circuitos y su aplicación en carretera. Por esta razón, numerosos elementos del Enzo se encuentran también en modelos posteriores de Ferrari, como el V12 (un motor extremadamente compacto y ligero), los frenos de carbono, la interfaz hombre-máquina y las soluciones aerodinámicas», describe el Cavallino Rampante sobre este modelo.

3 Laferrari Aperta ferrari Laferrari Aperta

Este superdeportivo híbrido descapotable es uno de los modelos más recientes expuestos en la muestra de Zaragoza. Data del año 2016 y es una edición especial con la que Ferrari celebró sus 70 años de historia.

Del Laferrari Aperta, el Cavallino Rampante destaca su motor de combustión V12 de 800 CV con un motor eléctrico de 120 kW (163 CV), que suman 960 CV de potencia. Ambos están integrados gracias al sistema KERS, utilizado previamente en la tecnología de los coches de carreras y testado en circuito.

A nivel aerodinámico, los ingenieros trataron de mantener las prestaciones de velocidad y facilidad de conducción consiguiendo la misma aerodinámica que el LaFerrari pese a ser un descapotable. Lo consiguieron, dando forma a un histórico modelo de la marca que a nivel estético mantiene las características de la versión coupé a excepción de las puertas, cuyo sistema dibuja un ángulo distinto al del coche en el que está inspirada esta edición especial.

4 288 GTO ferrari 288 GTO

Considerado el primer superdeportivo de Ferrari, el GTO 288 es también el coche que, de alguna forma, dio pie a las ediciones limitadas que tanto explotan las grandes marcas de lujo en la actualidad. Lo hizo, eso sí, hace más de 40 años, cuando fue presentado en 1984.

Este modelo de Ferrari debe su nombre al legendario 250 GTO porque también fue diseñado inicialmente para las carreras, aunque nunca se utilizó en ese contexto. Además, su numeración tiene explicación en su motor, de 2.8 litros y 8 cilindros, el primero en ser sobrealimentado con dos turbocompresores —de ahí que se considere este coche el primer superdeportivo del Cavallino Rampante—.

De su imagen, Ferrari destaca que, «a pesar de estar inspirado en las líneas de la serie 308, el GTO tenía pocos elementos en común con él: el chasis era más largo, el motor situado en el centro iba montado longitudinalmente y la mayoría de los paneles de la carrocería se realizaron en material compuesto o resina».

5 Ferrari F50 Ferrari Ferrari F50

Este precioso coche estrenado por Ferrari en 1995 es el primer V12 que salió de Maranello, tomando el relevo de los superdeportivos con motor V8 de la marca italiana. Diseñado con tecnología derivada del circo de la Fórmula 1, el coche destaca especialmente por su diseño estético, ya que es uno de los modelos firmados por Pininfarina menos parecidos a lo que había hecho hasta la fecha.

Es seña de identidad del F50 la línea negra satinada que recorre los laterales del coche y los faros traseros circulares —dos pares a cada lado—, misma forma que prevalece en las entradas y salida de aire. El llamativo alerón, más exagerado que en el F40, pone la guinda a un coche histórico que se puede disfrutar de cerca en la exposición 'Pasión y Leyenda', en Zaragoza, hasta finales de agosto.