La moto de lujo y edición limitada que se ha agotado en pocas horas

Si estabas pensando en hacerte con una MV Agusta Superveloce Alpine tendrás que esperar a una posible reventa porque la web de la casa italiana ha colgado el cartel de sold out en apenas unas semanas. ¿Qué tiene de especial este modelo de dos ruedas? te preguntarás. La respuesta es, más bien, qué no tiene.Si Fernando Alonso pudiera llevar una moto – la mayoría de pilotos de Fórmula 1 no pueden, por contrato, conducir motos al considerarse una actividad de riesgo–, seguro que sería este modelo de la que es su nueva escudería para 2021.

La colaboración entre MV Agusta y Alpine ha resultado ser todo un éxito, como era de esperar, pero ¿qué llevó a estas dos compañías a unirse? Patrick Marinoff, director general de Alpine lo explica: “a nuestras dos marcas las mueve la misma pasión por crear unos productos magníficamente diseñados y unas emociones únicas para nuestros clientes. La Superveloce Alpine es una joya de diseño y tecnología que no hace concesiones en materia de prestaciones y placer de conducción”.

Esta moto está inspirada en el A110 de Alpine - © Alpine

Limitada a 110 unidades, esta bestia deportiva de dos ruedas, altas prestaciones y una estética única es ya uno de los modelos más exclusivos y exquisitos del año. Su precio –36.300 euros–, no apto para todos los bolsillos, no ha impedido que los amantes del motor se hayan ‘peleado’ por hacerse con una.

El precio de este modelo es de 36.300 euros - © Alpine

Lo primero que cabe destacar es su diseño, un trabajo que ha corrido a cargo de Monaco Design Studio, la división de diseño de MV Agusta encargada de satisfacer las demandas de los clientes más exigentes de la firma, y la casa francesa.

El resultado es un bonito modelo azul que hace algunos guiños al A110 de Alpine, como los logos A en relieve en los carenados, los asientos en tejido Alcántara negro con costuras azules, las llantas de color negro, diferentes componentes en carbono y el propio cuadro de relojes de cinco pulgadas. Como detalle extra, las banderas francesa e italiana aparecen en ambos lados del guardabarros delantero.

La Superveloce Alpine viene con un motor de 798 cc tres cilindros en línea - © Alpine

Sus características técnicas son su segundo punto a favor. La Superveloce Alpine viene equipada con control de velocidad crucero, Bluetooth, navegador, sistema de salida Launch Control, un cuadro de mandos digital compuesto por una pantalla TFT a color de 5 pulgadas y localizador tracker Mobisat, entre otras cosas. Además, se puede solicitar un kit de carreras que incluye triple salida de escape, tapón del depósito con correa de cuero y logo Alpine, ECU específico y funda de protección para la moto y para el asiento trasero.

Bajo su carrocería se encuentra un motor de 798 cc tres cilindros en línea –característico de MV Agusta– que desarrolla 147 CV a 13.000 revoluciones. Con un peso en seco de 173 kilos es capaz de alcanzar los 240 km/h de velocidad punta.

Y si todo esto no te convence, solo necesitas verla rodar para enamorarte.