La colección de coches de Lewis Hamilton fuera de la Fórmula 1

Este SUV (Vehículo Utilitario Deportivo) tan imponente es una de las opciones preferidas de muchos famosos para llenar sus garajes, y es uno de los últimos coches adquiridos por Hamilton, que no pasa precisamente muy desapercibido. Un todoterreno para cualquier tipo de carreteras. Su precio actualmente supera los 100.000 euros en todos sus modelos.

Shelby Cobra 427

Este es uno de los coches más especiales y legendarios que duerme en el garaje de Lewis Hamilton, además de uno de los más queridos por el piloto, ya que se le ha visto multitud de veces conduciéndolo. Es un vehículo clásico que se vende por muchos millones de dólares en subastas mundiales; el del británico, concretamente, es el modelo del año 1966. Este deportivo comenzó a construirse en el año 1961 por encargo del piloto estadunidense Carrol Shelby a la compañía AC Cars. Los objetivos del cliente eran claros: ser el más rápido de la carretera. No es de extrañar entonces que Hamilton lo tenga en su colección.

Mercedes AMG GT R

La larga lista de Mercedes de Hamilton comienza en un deportivo con un exterior brillante y una combinación perfecta entre velocidad y aspecto. Tiene una velocidad máxima de casi 200 kilómetros por hora y el precio ronda los 145.000 euros. Todos saben los triunfos que Hamilton proporciona a Mercedes, por lo que el fabricante alemán seguramente hizo un buen trato con el piloto en el precio de la venta.

Mercedes AMG GT 4 Puertas

La compañía define a este coche como uno de los mejores modelos que ha producido, en los que se han combinado lujo y rendimiento con mucho éxito. Los seguidores de Mercedes quedaron impresionados con el AMG GT de 2 puertas, así que los alemanes pensaron en una versión que se acomodara a toda la familia y que, por supuesto, no podía faltar en la colección de Hamilton. El AMG GT no necesita más de 4,5 segundos para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora. Difícil de superar.

Vision Mercedes Maybach 6

El 12 de junio de 2018, Hamilton dejó bien claro que quería este modelo de Mercedes tan exótico. En una publicación de Instagram se fotografío junto con el coche diciendo que lo quería. Y no es de extrañar, ya que el vehículo es la combinación perfecta entre lujo e innovación con un aspecto 'coupé' de los años 20 y 30. El modelo aprovecha al máximo su gran capó para mostrarse elegante y, además, posee 4 motores eléctricos, uno por cada rueda, que ofrecen 759 caballos de potencia.

Mercedes AMG G63 6x6

El todoterreno con mayúsculas de Mercedes que ha causado fervor en los últimos años. Se ha convertido también en otro de los coches preferidos por muchas celebridades, lo que ha provocado que las ventas se disparen. El G63 de Lewis Hamilton no es como el de otros famosos, el del piloto es un 6x6. Este bicharraco posee un motor Biturbo V8 de 5,5 litros que puede producir un total de 544 caballos de fuerza.

Ferrari LaFerrari Aperta

No es raro que un aficionado al motor como Hamilton tenga un Ferrari, pero el famoso británico va más allá, ya que posee dos modelos en su colección. El primero del pentacampeón de Fórmula 1 es un La Ferrari Aperta, un coche de lo más rápido. Y es que Hamilton ama conducir coches veloces en los circuitos y también en carretera o ciudad, aunque prefiere mantener el kilometraje bajo de sus modelos exclusivos, por lo que cuenta con un servicio de remolque que ha recogido a sus coches en más de una ocasión cuando considera que ha conducido lo suficiente.

Ferrari LaFerrari Coupé

Para qué conformarse con solo un Ferrari pudiendo tener dos. Este es el segundo hijo de la escudería italiana que posee Hamilton. Esta bestia tiene bajo el capó un motor V12 de 6,3 litros, capaz de producir 949 caballos de potencia. El deportivo puede llegar a alcanzar los 350 kilómetros por hora y solo necesita 2,4 segundos para ponerse de 0 a 100 kilómetros por hora. No es de extrañar que el piloto de Fórmula 1 tenga uno de los modelos más exclusivos de Ferrari a un precio para nada asequible, ya que actualmente su precio está en torno a 1,25 millones de euros.

Ford Shelby GT500

Hamilton pudo permitirse el capricho de comprar esta preciosidad de coche de 1967. Su intención era hacer un guiño a la mítica película Gone in 60 Seconds, de la que se hizo un remake en el año 2000 protagonizada por Angelina Jolie y Nicolas Cage. De hecho, ha llamado al coche “Eleanor” en referencia al vehículo de la película, aunque no sea el original. Una réplica del coche del largometraje, pero lo más cerca que alguien puede estar de ser el dueño de Eleanor.

McLaren P1

La colección de Hamilton es variada y lo demuestra este coche. El McLaren P1 es un deportivo híbrido de edición limitada que utiliza batería híbrida y tecnología de Fórmula 1. Tiene un doble turbo de 3,8 litros de gasolina, que eleva la producción desde 591 hasta 727 caballos, combinado con un motor eléctrico que produce 176 caballos. Este potentísimo deportivo alcanza los 407 kilómetros por hora, aunque por defecto esté limitado a 350 kilómetros por hora. El modelo de Hamilton costó 1,2 millones de euros, pero el más reciente está en más de 2,5 millones.

Pagani Zonda 760LH

El último de la lista, y con el que se presentó en Montecarlo para triunfar en el Gran Premio de Mónaco 2019, es un coche fabricado exclusivamente para él. El 760 LH, por Lewis Hamilton, tiene detalles asombrosos en fibra de carbono pulida. Luce un color morado precioso en el exterior y en el interior, también lleno de detalles de este color. El LH es uno de los pocos coches de Zonda 760 que utiliza una caja de cambios manual, ya que el propio Hamilton así lo pidió.