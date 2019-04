Los coches de lujo de Will Smith dentro y fuera de la pantalla

Rolls-Royce

Se trata de uno de los diseños más extravagantes del mercado que, para suerte de Will Smith y su mujer Jada, han podido usar en más de una ocasión. Han sido fotografiados numerosas veces montados en este espectacular automóvil y cabe destacar que es la mujer del actor la que más uso hace de este Rolls-Royce.

Al parecer, este coche cuenta con un motor V12 Twin-Turbo y una potencia de 570 caballos, por lo que se deduce que ambos tienen un buen gusto en cuanto a coches se refiere y eligen minuciosamente los vehículos que van a custodiar.

Mustang Shelby

Una de las películas más famosas del actor es ‘Soy leyenda’, y es justo ahí donde Will Smith maneja un Mustang Shelby increíblemente bonito en color rojo. Se trata de una escena increíble en la que el personaje conduce el automóvil por las calles desiertas de la ciudad de Nueva York ya que él era, aparentemente, el único superviviente.

Maybach 57S

Este modelo fue fabricado por Daimler-Chrysler y solo estuvo en el mercado 10 años: entró en producción en 2002 y cesó en 2012. Sin embargo, todos los coches que se crearon en esa década, unos 3.000, se vendieron todos y Will Smith es uno de los pocos que pueden presumir de tener uno de ellos en su garaje. El coche tiene una potencia de 604 caballos y alcanza los 100 km/h en apenas cinco segundos.

Ford Mustang 1965

Y de un Mustang pasamos a otro, con la diferencia de que este sí que está en su propio garaje. Al parecer, y según apuntan los expertos, se trata del mejor Ford que ha fabricado la marca. Está inspirado en la década de los 60 y resulta ser una joya comparada con los vehículos de hoy en día. No cabe duda de que al actor, y también a su mujer, les gusta llevar, y coleccionar, coches clásicos y potentes como el de la imagen.

Cadillac Escalade

El Cadillac Escalade se ha convertido en “el automóvil” de Hollywood. Al parecer, este vehículo se asemeja a las grandes estrellas ya que en su día Elvis Presley se divertía celebrando el éxito con un Cadillac rosa. Por lo que no es de extrañar que Will Smith, uno de los actores más queridos reconocidos a nivel mundial use de vez en cuando un modelo como este. Es un coche con tecnología innovadora y tiene un motor V8 de 6,2 litros, además de 420 caballos.

Ferrari 575M

Una de la películas más famosas que protagoniza Will Smith es ‘Bad Boys’, donde interpreta al detective Mike Lowrey. Tanto él como Burnett, personaje interpretado por el también actor Martin Lawrence, manejan algún que otro coche que deja con la boca abierta a los fanáticos de los automóviles. Concretamente hablamos del Ferrari 575M de 2002, un espectacular diseño en color grisáceo que tiene un peso de 1.730 kg y que alcanza una velocidad máxima de 325 km/h.

Ford Taurus

Entre tanto lujo y tanto dinero invertido en vehículos, cabe destacar que el actor de ‘El Príncipe de Bel-Air’ también tiene coches considerados “más normalitos”. Es el caso del Ford Taurus, un vehículo que la familia usa cuando quiere pasar más desapercibida. Según cuentan, usando coches que cualquier persona de tu ciudad puede tener, pasas más desapercibido ante los paparazzis, así que este podría ser el motivo por el cuál Will Smith adquirió este automóvil y no sería nada extraño verlo conduciendo por California.

Audi

En 2004 protagonizó la película de ciencia ficción ‘Yo, robot’, de Isaac Asimov y tuvo la suerte de probar uno de los vehículos más impresionantes del mundo. Este Audi fue diseñado específicamente para la película, por lo que los robots que aparecían en el ‘film’ pasaban a un segundo plano al lado de este vehículo. Al tratarse de una película que representaba la era futurista, el coche parecía sacado de otra galaxia. ¿Llegaremos a ver vehículos así por las carreteras?

Mercedes GL 450

Cabe recordar que el actor, que próximamente estará de nuevo en la gran pantalla con ‘Aladdin’, tiene familia numerosa, así que no es de extrañar que un Mercedes GL 450 se haya hecho hueco en su ya espacioso garaje. Teniendo en cuenta que en el resto de vehículos que tiene apenas hay hueco para guardar sus maletas, las de su esposa y sus primogénitos, este automóvil es el idóneo para hacer viajes de larga duración junto a su familia y disponer del necesario espacio.

Bentley Azure

El Bentley, en sí mismo, es uno de los vehículos más respetados y conocidos por el hombre y también figura como uno de los más caros. Pero teniendo en cuenta el gran patrimonio que maneja Will Smith, llegando a alcanzar los 250 millones, este vehículo tenía que pertenecerle a él.

BMW l8

De todos los vehículos BMW en el mercado, este es considerado uno de los mejores en términos de estilo e incluso de rendimiento. Se asemeja este vehículo en el rango de los Maseratis, Lamborghinisy también con los maravillosos y extravagantes modelos de Mercedes de todo el mundo. Will Smith tiene la suerte de poder decir que este automóvil forma parte de su amplia colección.