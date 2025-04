Los coches de lujo que están por venir en 2023

El calendario ya marca febrero del 2023, pero todavía estamos más que a tiempo de contarte las novedades del mercado de los coches de lujo que están por venir en los próximos meses, dentro de este año, porque la mayoría de las marcas no tienen prisa por lanzar sus nuevas joyas al mercado.

Ferrari, Mercedes, Rolls-Royce, Lexus, Maserati, Lamborghini … Casi todas las compañías que consideramos lujo dentro del universo del motor tienen marcado en rojo este 2023 porque van a poner en el mercado al menos un nuevo diseño de aúpa. Lógicamente, no tienen nada que ver muchas de ellas —¿en qué se parece la esencia de Rolls-Royce a los superdeportivos de Lamborghini?— pero todos los diseños que hemos incluido en la lista que puedes leer a continuación se pueden considerar lujosos.

De algunos de los modelos incluidos en esta lista te adelantamos algún detalle durante el 2022 porque fue entonces cuando se anunció su lanzamiento, pero no así de otros muchos coches que componen esta extensa e hiperlujosa selección de 13 marcas y algunos modelos más — no incluimos, por ejemplo, el Pagani Utopia, porque sus 99 unidades ya están vendidas , de modo que no será posible adquirirlo pese a que se entregará este año—. Y es que compañías como Mercedes pondrán en la carretera más de un modelo digno de estar presente en esta selección.

1 Ferrari Purosangue Ferrari Ferrari Purosangue 2023 es el año en el que Ferrari lanzará su primer SUV al mercado , el ya famoso Purosangue, aunque todavía no le hayamos visto circular. Con su motor V12 atmosférico de 6,5 litros y 725 CV de potencia (310 km/h de velocidad máxima), su diseño rompedor tanto para lo que es el segmento SUV como para lo que es la historia de Ferrari, y con su interior hiperdigitalizado, es un de los vehículos de lujo más esperados del 2023. Llegará en el segundo trimestre del año. Precio: desde 390.000 euros .

2 Lamborghini Huracan Sterrato Lamborghini Lamborghini Huracan Sterrato El hypercar que más ganas tenemos de ver en el 2023 es el Huracan Sterrato de Lamborghini. Una versión con los ejes más anchos y mayor distancia del suelo, con tracción integral y un motor 5.2 V10 atmosférico que ofrece 610 CV de potencia. Está previsto que este mes de febrero se comience a entregar. Precio: desde 305.000 euros .

3 Maserati GranTurismo Maserati Maserati GranTurismo La firma italiana pondrá en la calle durante este 2023 una nueva versión del coupé que lanzó hace ya más de tres lustros. Ofrece dos versiones de este nuevo GranTurismo, la 'Coupé' y la 'Convertible', denominada como Maserati GranCabrio, y también distintas posibilidades mecánicas , incluyendo un diseño 1’00% eléctrico, el Folgore, con 760 CV. Los precios varían en función de la versión elegida, pero parten de lo s 151.000 euros.

4 Polestar 3 Polestar Polestar 3 Quizá no conozcas este firma sueca que no solo quiere competir con Volvo, sino que apunta directamente a tesla y compañía. Este 2023 lanza su SUV eléctrico, un coche que cuenta con la tecnología para la conducción autónoma en caso de ser regulada. Destaca por su nivel de equipación tecnológica y detalles técnicos como sus cinco cámaras externas, doce sensores ultrasónicos externos y cinco módulos de radar. Saldrá al mercado en el tercer trimestre del 2023 con dos opciones mecánicas de potencia: una que ofrece 489 CV de potencia y otra, el Performance Pack, con 517 CV. Precio: desde 89.9 00 euros .

5 BMW Serie 7 BMW BMW Serie 7 La firma de Munich no va a lanzar un coche de lujo en el 2023, sino que pondrá al menos tres en el mercado: el M2, el XM, un gran SUV híbrido enchufable, y el BMW Serie 7, su sedán de lujo. La versión del 2023 contará con motorización 100% eléctrica , pero también varias de gasolina, diesel y hasta híbrida enchufable. La eléctrica, en concreto, ofrece 544 CV y 625 kilómetros de autonomía, mientras que la versión diésel contará con 300 CV. Desde 118.000 euros .

6 Lotus Eletre Lotus Lotus Eletre Lotus es otra de las compañías del sector del automóvil de lujo que dará un golpe encima de la mesa en este 2023. Lo hará con su Eletre, un SUV de diseño romperdor por sus aires deportivos , el primero en su historia de este tipo. Además, es 100% eléctrico; ofrecerá dos versiones de potencia: una de acceso de 603 CV y una de 905 CV. La primera ofrece 600 kilómetros de autonomía y 490 la segunda. Su precio de salida es de 95.990 euros .

7 Mercedes-AMG C 63 S E Performance Mercedes Mercedes-AMG C 63 S E Performance Mercedes, como BMW, prepara varios lanzamientos en los próximos meses. Por ejemplo, el EQE SUV, su segundo SUV eléctrico. Pero nos quedamos con el AMG C63, coche con el que la factoría germana se despedirá del motor V8 biturbo. Más de 680 Cv de potencia de este deportivo híbrido que promete conquistar muchos corazones de los amantes del motor de lujo. Precio estimado: desde 150.000 euros .

8 Lexus RX 2023 Lexus Lexus RX 2023 Este es el año en el que veremos también la quinta generación del Lexus RX en las carreteras españolas. Su gran aspecto diferencial con respecto a sus predecesores es la versión híbrido enchufable con 306 CV de potencia . Lujo y tecnología asiática por un precio de salida de 82.650 euros . Ya puedes configurarlo en la tienda online de la marca.

9 Rolls-Royce Spectre Rolls-Royce Rolls-Royce Spectre De la nueva joya de Rolls-Royce ya te hablamos largo y tendido en el 2022. Casi cinco metros y medio y 3.000 kilos de coche capaz de desarrollar 585 CV de potencia con una autonomía de 520 kilómetros. Tardará en llegar, ya que no lo hará hasta finales de año , pero los motores eléctricos ya son el presente y el futuro de la firma británica. Precio estimado de salida alrededor de 30 0.000 euros .

10 Aston Martin DBX 707 Aston Martin Aston Martin DBX 707 Aston Martin tampoco dejará que el 2023 sea un año más en su historia. Entre otras noticias importantes, la firma planea el lanzamiento de un nuevo DBX 707 que contará con una versión híbrida . A comienzos de este año, la factoría británica presentó la versión especial de su nuevo SUV —con detalles como la parrilla frontal más grande— de la mano de Fernando Alonso, nueva imagen de su escudería de Fórmula 1, en el museo que tiene el piloto asturiano en su tierra. Precio: desde 242.500 euros .

11 Audi Q8 e–tron Audi Audi Q8 e–tron Otra de las marcas que lanzará en el 2023 una apuesta importante dentro del segmento SUV es Audi, que en este mes de febrero tiene previsto entregar las primeras unidades del nuevo Q8 e-tron, un SUV pionero en el mercado eléctrico hace ya un lustro. Llega con dos motores asíncronos, uno en cada eje , que suman 340 CV en la versión e-tron 50 y 408 CV en la e-tron 55, o bien con un solo motor en el eje delantero y dos en el trasero que acumulan 503 CV, en este caso en la versión e-tron S. La autonomía mínima son los 491 km del e-tron 50. Precio: desde 84.610 euros .

12 Ford Mustang Ford Ford Mustang Quizá no se pueda considerar lujo al nivel de la mayoría de modelos que conforman esta lista pero no podemos dejar fuera a la séptima generación del emblemático Mustang de Ford. Con un diseño evolucionado, que incluye una mejora tecnológica y mecánica, promete ser uno de los coches más carismáticos del año , y eso que Ford ha prometido que lanzará en España ediciones limitadas de su Bronco, mítico 4x4. El Mustang saldrá al mercado con diferentes versiones mecánicas, siendo la más potente la Dark Horse V8 5.0 Coyote, que alcanzará los 506 CV. Está previsto su lanzamiento para el verano.

13 Volvo EX90 Volvo Volvo EX90 Cerramos la lista con el SUV eléctrico de siete plazas que Volvo pondrá en el mercado durante el verano. Con potencias que alcanzan los 408 y 517 CV respectivamente, tendrá una autonomía cercana a los 600 kilómetros. Habemus derbi sueco en el segmento SUV en este 2023 porque recuerda que también es sueco el Polestar 3, del que te hemos hablado un poquito más arriba. Precio estimado aproximado: 100.000 euros.