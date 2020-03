Un camión traído del futuro y 100% eléctrico fabricado por Bugatti

Cuando se habla de Bugatti se habla de calidad, de cuidados y exquisitos acabados, de potencia y, sobre todo, de lujo. Así pues, pensar en cómo sería un camión del fabricante de automóviles francés es imaginar una obra de ingeniería de aspecto futurista y de prestaciones antes nunca vistas. No, el diseño de este vehículo no tendría nada que ver con los camiones de transporte de carga pesada que se ven hoy día en la carretera.

Esto es lo que, al menos, ha rondado la cabeza del especialista de interiores Prathyush Devadas quien ha dado vida, sobre el papel, al Bugatti Hyper Truck, un ambicioso semirremolque que parece sacado, directamente, de una película de ciencia ficción.

Las líneas del camión de gusto exquisito son del estilo de la firma francesa - © Prathyush Devadas

Tras la noticia del inicio de la producción de los nuevos camiones de Tesla, Devadas quiso dar forma al que sería su rival de la casa francesa y su resultado ha sido, cuanto menos, innovador y creativo, ¡muy creativo!

Behance, una red dedicada a diseñadores y creadores, fue la plataforma escogida por el diseñador para publicar sus bocetos. Las imágenes han corrido como la pólvora por todo el mundo creando grandes expectativas para con la firma de vehículos de lujo.

Este vehículo sería eléctrico y respetuoso con el medio ambiente - © Prathyush Devadas

La parte delantera de este súper vehículo tiene forma de C –elemento típico de la marca– y en ella estaría la cabina, un habitáculo que parece estar suspendido en una cápsula de vidrio y en el que solo hay capacidad para una persona, si es que no es totalmente automático. El motivo del reducido espacio no es otro que la prioridad que tiene, para este diseñador, la aerodinámica. Este aspecto permitiría al vehículo alcanzar una mayor velocidad, característica inherente a Bugatti.

Llama la atención la cabina unipersonal de estilo futurista - © Prathyush Devadas

Detrás de la cabina no hay un remolque al uso, sino que todo el camión se encuentra en el mismo cuerpo y el espacio de carga resulta bastante estrecho. Esta idea viene dibujada con ocho ruedas, con un solo eje en la parte delantera y tres en la trasera que se encargarían de sujetar la carga. Según el concepto del diseñador senior de la marca chin Donfeng, el Bugatti Hyper Truck no se movería con mucha facilidad en ciudad, sino que estaría más pensado para viajes largos por autopista.

En este proyecto no se ha entrado en detalles de qué tipo de motor tendría, pero lo que es seguro es que sería eléctrico y respetuoso con el medio ambiente.

Estaría disponible en diferentes colores - © Prathyush Devadas

Para desilusión de los seguidores de esta marca, el Bugatti Hyper Truck no verá la luz, al menos por el momento, pero quizás siente las bases de nuevas ideas para lanzar un camión de lujo a la altura de dicho fabricante.