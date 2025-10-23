Suscribete a
El crucero de lujo con tan solo 47 suites y helipuerto que zarpará en 2027

Con 182 metros de eslora, esta embarcación que firma Aman tiene un spa con jardín, un club de jazz, cuatro restaurantes y una piscina de 16 metros, entre otras comodidades

Un crucero de lujo por Noruega limitado a 36 personas que cuesta 8.300 euros

Así es el primer yate de lujo de la compañía de hospitalidad de lujo Aman Resorts aman resorts
Rocío Jiménez

La compañía de hospitalidad Aman que opera más de 30 hoteles y resort, así como residencias privadas en 20 países, ha decidido crear una división enfocada en experiencias en el mar, Aman at Sea. Para inaugurarla han diseñado su primer yate a motor, una ... embarcación de auténtico lujo con tan solo 47 suites. Amangati, nombre con el que ha sido bautizada –significa movimiento tranquilo en sánscrito–, ofrece espacio y privacidad a todos sus huéspedes en unos interiores concebidos con el mismo toque de elegancia y serenidad que los hoteles de la compañía.

