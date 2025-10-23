El crucero de lujo con tan solo 47 suites y helipuerto que zarpará en 2027

La compañía de hospitalidad Aman que opera más de 30 hoteles y resort, así como residencias privadas en 20 países, ha decidido crear una división enfocada en experiencias en el mar, Aman at Sea. Para inaugurarla han diseñado su primer yate a motor, una ... embarcación de auténtico lujo con tan solo 47 suites. Amangati, nombre con el que ha sido bautizada –significa movimiento tranquilo en sánscrito–, ofrece espacio y privacidad a todos sus huéspedes en unos interiores concebidos con el mismo toque de elegancia y serenidad que los hoteles de la compañía.

Este yate a motor con sistema híbrido tiene nueve cubiertas y todo tipo de comodidades aman resorts

En este barco de 182 metros de eslora, diseñado por Sinot Yacht Architecture & Design con inspiración en la arquitectura tradicional de los ryokan, todas las estancias tienen techos altos de 2 a 3 metros, grandes ventanales y amplias terrazas privadas en las que sentarse a admirar el océano. Además, todas tienen baño estilo spa, las últimas tecnologías y la discreta presencia de un anfitrión. Existen diferentes opciones que van desde la Deluxe hasta la Premier, a cada cual mejor.

Entre las diferentes instalaciones que se reparten por sus nueve cubiertas, están cuatro restaurantes que, con influencias tanto terrestres como marítimas, se adaptan a las estaciones y ofrecen desde comida japonesa, hasta parrilla, un spa con vista al horizonte y salas de tratamiento con acceso a terrazas privadas y bañeras de hidromasaje donde realizarse uno de sus muchos rituales de belleza o masajes, un jardín al aire libre, The Marina, un club de playa que ofrece numerosos juguetes acuáticos para divertirse en el mar –tiene acceso directo al agua–, una piscina de 16 metros ubicada en la cubierta número 6 que está rodeada de tumbonas y divanes, un club de jazz en el que se celebran noches de música en vivo y un helipuerto para que los huéspedes puedan llegar de forma más privada.

En total hay 47 suites con zona de estar y terraza privada. A destacar su piscina de 16 metros ubicada en la cubiertas seis Aman Resorts

Este barco que cuenta con un sistema de propulsión híbrido que utiliza energía de baterías para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia zarpará a partir de la primavera de 2027 con exclusivos viajes, pero también se podrá alquilar para eventos privados o ceremonias, eso sí, desembolsando un precio acorde a lo que ofrece que seguramente no será nada barato.

El Amangati, moldeado por las corrientes oceánicas, está llamado a convertirse en una elegante incorporación a eventos deportivos y culturales. Como extra, está diseñado para poder acceder a destinos menos transitados.