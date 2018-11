Afterwork Summum: ocho planes para un fin de semana de otoño ideal

Arte y gastronomía

Parte de la obra "Quimera en tus formas" expuesta en el restaurante Santceloni

La experiencia de ir a cenar al restaurante Santceloni (dos estrellas Michelín) ubicado en el hotel Hesperia Madrid, se hace aún más especial ofreciendo al comensal una auténtica exposición de arte y diseño.

¿Dónde? Restaurante Santceloni Paseo de la Castellana, 57 28046 - Madrid 912 10 88 40 Precio: Media de 127€

Se trata de “Quimera en tus formas”, la nueva obra de arte firmada por la escultora Elisabeth Martín en colaboración con el estudio de interiorismo Marta Zarzalejos, expuesta en el restaurante y que ha sido creada inspirándose en la experiencia en sala que ofrece el espacio.

El proyecto, llevado a cabo en el interior de la galería acristalada del restaurante, se concibe como un mundo aparte encerrado en una burbuja de cristal; un mundo de contrastes, de luces y sombras, de orden y caos, de líneas rectas y curvas, de explosión de color sobre tonos neutros.

Un total de 20 piezas que además están a la venta de manera individual y que los comensales podrán disfrutar tanto desde la sala dirigida por Aber Valverde como desde el reservado de Santceloni.

Un vino que te hará viajar

Botella Gran Reserva 2011 Edición Limitada "El sueño de Ramón Bilbao" - © Insatagram

Si lo tuyo es quedarte en casa, aprovecha para abrir un buen vino y leer un libro Ramón Bilbaoy Javier Reverte aúnan fuerzas y maestría para crear una propuesta muy especial. Se trata de una edición limitada Gran Reserva 2011 que han llamado “El sueño de Ramón Bilbao”. Un fabuloso D.O. Rioja que viene acompañado del primera capítulo que el escritor ha escrito sobra la historia del fundador de las bodegas.

Botella Gran Reserva 2011 Edición Limitada "El sueño de Ramón Bilbao" - © D.R.

El libro recoge el viaje entorno al vino de Ramón Bilbao, un hombre aventurero, emprendedor, innovador y amante de la cultura que convirtió su ambición en una pasión. Creó así vinos únicos e inimitables que representan todos y cada uno de los valores que le llevaron a fundar la Bodega Ramón Bilbao.

El Gran Reserva 2011 Edición Limitada “El sueño de Ramón Bilbao”, representa y retrata a la perfección la personalidad de su homónimo fundador. Un vino con carácter propio que nace de una cuidada selección de uvas procedentes de viñedos viejos con más de 60 años de historia y con unas características específicas de acidez y PH que aseguran su longevidad. Criado 30 meses en barrica de roble americano y 36 meses en botella en total quietud y oscuridad en un botellero subterráneo ha dado como resultado una producción de 120.000 botellas. Una cosecha calificada como excelente.

Su color es rojo granate de intensidad media alta, como el sillón donde Ramón Bilbao soñó que algún día sería productor de vino, y elegante y compleja nariz con aromas a fruta madura, moras, ciruelas y toques a cereza. Un detalle excepcional con el que empezar a pensar ya en los regalos de la próxima Navidad.

El cumpleaños de un clásico

Faisán en el restaurante Horcher - © D.R

¿Y si celebras un cumpleaños?

Este domingo 18 de noviembre se cumplen 75 años desde que Otto Horcher abriera por primera vez las puertas del restaurante Horcherfrente a los Jardines del Buen Retiro de Madrid.

¿Dónde? Restaurante Horcher Calle Alfonso XII, 6 Madrid 91 532 35 96 Precio: Media de 90€

Unas bodas de diamante que el equipo del restaurante lleva meses celebrando con un menú especial, que recoge los platos más emblemáticos de su trayectoria, y con la reciente publicación de la novela histórico-gastronómica Los Horcher, donde Elisabeth Horcher, cuarta generación y actual motor del negocio familiar, junto a María Ángeles López de Celis relata los entresijos de estas décadas en el número 6 de la calle Alfonso XII.

Entre las propuestas que se pueden degustar estos días para celebrar el aniversario, Miguel Hermann, jefe de cocina del restaurante combina recetas que llevan en carta desde la apertura del restaurante, como el consomé Don Víctor, con otros más contemporáneos, como el ragout de lenguado y carabineros, creación de Carlos Horcher, el anterior chef, que estuvo al frente de los fogones durante más de cuarenta años.

Los platos de caza, el huevo poché sobre Kartoffelpuffer o los crêpes Sir Holden son otros de los imprescindibles de este histórico lugar en el que disfrutar sin duda de una memorable experiencia gastronómica.

Nueva boutique en la Ciudad Condal

Nueva boutique Dior en Barcelona - © D..R.

Siempre hay tiempo para las compras...

¿Dónde? Boutique DIOR Avenida Diagonal, 617 08028 - Barcelona 933 66 71 00

Dior amplia su presencia en la Ciudad Condal con la apertura de un nuevo corner en el corazón de El Corte Inglés de Diagonal, en Barcelona. Un espacio moderno de líneas depuradas, constituido de paneles de madera tallada y laqueada en blanca, que sigue la estética del resto de boutiques de la marca en el mundo. La Maison inaugura una nueva generación de boutiques en la que juegos de materiales y transparencias confieren a este lujar de excepción un ambiente luminoso y contemporáneo.

Gafas, joyas y complementos terminan de dar el toque a la decoración del espacio en el que los clientes podrán encontrar las últimas novedades del desfile de otoño/invierno 2018; así como también se presentarán una selección de accesorios de la colección Crucero 2019.

Se trata de la primera tienda dedicada únicamente a accesorios de la 'maison' en España.

Una pulsera solidaria

Sophie Turner con la pulsera solidaria de Louis Vuitton - © D.R.

¿Y si además aprovechas tus compras de fin de semana para invertir en un regalo solidario?

El próximo 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, fecha del aniversario de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. En el marco de la iniciativa #MAKEAPROMISE, Louis Vuitton con la colaboración de Sophie Turner, amplía su compromiso con la causa en un proyecto destinado a conseguir la visibilidad necesaria y recaudar fondos para UNICEF.

Pulsera Silver Lockit de Sophie Turner. Precio: 300€ - © D.R.

Vuitton y Sophie unen fuerzas por una buena causa diseñando una edición especial del candado Silver Lockit. “El brazalete está destinado a atraer y conservar la suerte de las personas a quienes destinamos los fondos", explica Sophie Turner.

La pulsera Silver Lockit de Sophie Turner tiene un precio de venta de 300 €, de los cuales 100 € se donarán a UNICEF, contribuyendo con su esfuerzo para los niños en situación de vulnerabilidad, como los alojados en los campos de refugiados en Cox Bazar, Bangladés.

La pulsera podrá adquirirse a partir del 20 de noviembre de 2018 a través de la web de Louis Vuitton y en más de 160 tiendas de la marca en todo el mundo.

Nuevo Spa de lujo

Una de las zonas de Mytha Spa en el hotel Villa Magna - © D.R.

No olvides relajarte y desconectar al menos por un par de horas...

El hotel cinco estrellas Gran Lujo Villa Magna de Madrd acaba de inaugurar el primer Mytha Spa, un innovador proyecto dedicado al bienestar tanto del cuerpo como de la mente, cuya filosofía se basa en la combinación de las mejores técnicas de Oriente y Occidente con la hospitalidad mediterránea.

¿Dónde? Hotel Villa Magna Paseo de la Castellana, 22 28046 - Madrid 915 87 12 34

Un oasis en pleno centro de la ciudad en el que permanece la convicción de que el lujo reside en la sencillez, y es que este es uno de los atributos que los siete hoteles de Mytha siempre presentan. Además, para esta ocasión tan especial la prestigiosa firma de cosmética Natura Bissé ha creado tres tratamientos en exclusiva para el centro.

Mytha Spa alberga un ambiente único y acogedor, que se percibe nada más entrar, gracias a los materiales utilizados, como el mármol travertino y la madera de mongoy. Con una superficie de más de 450 metros cuadrados dedicados a los más avanzados tratamientos wellness, este Spa de lujo ubicado en la planta -1 del hotel bien merece una visita de desconexión.

Una lectura muy exclusiva

El libro y las gafas de Oliver Peoples x Assouline - © D.R.

Date un capricho más...

La marca californiana de gafas de lujo acaba de lanzar su libro 'California as we see it' con la prestigiosa editorial Assouline. El libro expone el estilo de vida de Los Ángeles, haciendo hincapié en el cine, el arte, la arquitectura, la música y la moda, elementos que siguen estando presentes en el ADN de Oliver Peoples.

Gafas de Oliver Peoples x Assouline. Precio: 325€

Para celebrar el lanzamiento del libro, Assouline y Oliver Peoples han diseñado un modelo de vista de edición limitada con una lente de sol enganchable y una funda personalizada. Este nuevo modelo está inspirado en la arquitectura geométrica de mediados de siglo de Palm Springs, tema central del libro. La montura de Assouline tiene tres opciones de lentes enganchables, en color mostaza, azul y verde.

La montura y el libro podrán adquirirse en tiendas Oliver Peoples (José Ortega y Gasset, 4, Madrid) a partir de diciembre por 325€ y 85€ respectivamente.

El mar de Galicia en Madrid

Comedor del restaurante Sanxenxo en Madrid - © D.R.

Y termina el fin de semana con un homenaje gourmet que no olvidarás...

El restaurante Sanxenxo es la representación de Galicia en Madrid, trae su mar a la capital convirtiéndose en un referente de calidad en pescados, mariscos y cocina tradicional gallega.

¿Dónde? Restaurante Sanxenxo C/ Ortega y Gasset, 40 Madrid 915 77 82 72 Precio: Media de 60€

Tras 45 años, el grupo Combarro sigue fiel a una idea: utilizar como materia prima pescados y mariscos que no se encuentran fácilmente ni siquiera en los restaurantes situados en la costa atlántica.

Galicia es mucho más que marisco, por ello en su carta se encuentran también carnes gallegas de excelente calidad y en definitiva, recetas gallegas del mar y de tierra que sólo Sanxenxo trata artesanalmente, en un afán continuo por lograr la perfección.

Entre los platos estrella destacan las empanadas de vieras, el pulpo con cachelos, los canelones de centollo y los chipirones encebollados o a la plancha. Tampoco faltan la centolla de la ría, las cigalas y las ostras.

El espacio ha sido diseñado por la interiorista Alejandra Pombo que ha sabido plasmar a la perfección la identidad del restaurante y ha logrado aunar pasado y presente haciendo que Sanxenxo siga siendo actual, pero sin perder la esencia tradicional que precede al grupo.