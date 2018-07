Relojes de lujo, los otros protagonistas del Mundial

Kylian Mbappe, Francia

Royal Oak Offshore, Audemars Piguet

El futbolista francés, que juega como delantero en su actual equipo, el París Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia, hace una elección segura: el Royal Oak de Audemars Piguet. Y es que este modelo, creado en 1972, es considerado el primer reloj deportivo de lujo.

Diseñado por el prestigioso relojero Gérald Genta, el Royal Oak “Jumbo” ofrecía una gran caja de 39 mm –mucho mayor de lo que dictaba la moda entonces-, dominada por un impactante bisel octagonal, fijado por ocho tornillos hexagonales. Precisamente, este singular bisel, inspirado en los ojos de buey de los HMS Royal Oak contemporáneos, es el que da nombre a la colección.

El modelo que lleva Kylian Mbappe es el Royal Oak Offshore editado para el Gran Premio de Singapur de 2008 y es reconocible por su pespunte rojo, su esfera con efecto tapizado también en rojo y su caja octogonal con ocho tornillos.

Neymar, Brasil

Hublot Big Bang Euro 2008

El futbolista brasileño juega como extremo y su actual equipo es el París Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia, tras haber pasado por F. C. Barcelona. Dotado de una gran técnica, es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo de su generación.

Su elección ha recaído en otro de los clásicos de las estrellas del deporte: el Big Bang de Hublot. Este modelo se lanzó en 2005 durante el Baselworld y fue unpunto de inflexión para Hublot.

Siguiendo la estela del Royal Oak de Audemars Piguet, el Big Bang expresa perfectamente el espíritu de la marca, combinando técnicas clásicas de fabricación y un moderno diseño. Es la materialización del laboratorio de ideas y materiales que la firma tiene en Nyon.

Neymar ha elegido en concreto el Big Bang Euro 2008, una edición limitada total black, salvo por los detalles en rojo de la esfera, realizado en acero pavonado en negro y correa de caucho negra estriada.

Harry Kane, Reino Unido

Classic Fusion Integrated Bracelet Titanium

El futbolista inglés, que juega como delantero en el Tottenham Hotspur F. C. de la Premier League de Inglaterra, ha elegido otro modelo de Hublot lanzado en 2010, el Classic Fusion, que se inspiró en el look de los relojes de los años 80. Hublot representa el «Art of Fusion» y sus relojes de lujo son de los mejor considerados dentro de la relojería suiza.

El Hublot Classic Fusion Integrated Bracelet titanium fusiona el titanio con un estilo deportivo y elegante a un tiempo muy contemporáneos, con tres agujas, una esfera oscura, ventanilla de fecha y brazalete a juego con la caja.

Cristiano Ronaldo, Portugal

Carrera, Tag Heuer

El futbolista portugués juega como delantero en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España y en la selección de Portugal, de la que es capitán.

A lo largo de su carrera profesional ha conseguido batir diversos récords. Entre ellos, se destacan ser el primer jugador que consiguió ganar cuatro Botas de Oro, ser uno de los dos futbolistas en la historia que más veces han ganado el Balón de Oro (con cinco) —tres Balones de Oro y dos FIFA Balones de Oro—, ser el primer y hasta el día de hoy único jugador en la historia en ganar el premio The Best de la FIFA al mejor jugador del mundo, etc. La lista es sumamente larga.

Cristiano Ronaldo ha estado unido a TAG Heuer hasta el año pasado por su amor declarado por los relojes, sobre todo por el Carrera Heuer 02T, el toubillon que ha revolucionado la relojería con un precio impensable hasta su aparición. En esta ocasión ha elegido el modelo Grand Carrera Calibre 17 Automatic Chronograph, todo un clásico del deporte.

El Heuer Carrera se lanzó en 1963. Jack Heuer intentó crear un reloj específico para «los conductores de carreras de resistencia más rápidos, más inteligentes y más valientes». El estilo fue relanzado en 1996 bajo la marca Tag Heuer.

Nacho Fernández, España

Montblanc Timewalker y Montblanc Rieusec

El futbolista español juega como defensa en el Real Madrid Club de Fútbol y se ha ganado un puesto en la Selección Española.

Aunque le vemos con un modelo Star Legacy RieussecChronograph, que encaja muy bien con su estilo clásico y elegante, su colección fetiche es la deportiva Timewalker, de la que admira la perfecta y sobria combinación entre elegancia y estética deportiva, mostrando un interés especial por los detalles en rojo de los modelos de la colección.

Amigo de la Maison Montblanc en España, en la actualidad tiene junto a su hermano Álex una academia de fútbol en el colegio de toda su vida, en Alcalá de Henares, denominada ACADEMIA NAF, cuya filosofía es trasmitir a los alumnos los mismos valores con los que ellos llegaron a jugar en la élite: esfuerzo, sacrificio, respeto y estudios.

Estas cualidades de su personalidad, junto con su impecable trayectoria, son atributos de un hombre Montblanc contemporáneo: talento, carisma, sobria elegancia y compromiso con los valores éticos.

César Azpilicueta, España

Roger Dubuis Excalibur Aventador S Blue

El futbolista español juega principalmente como defensa central, aunque también puede jugar como lateral, en el Chelsea de la Premier League de Inglaterra.

Es amigo de la exclusiva firma suiza Roger Dubuis desde 2013, lo que le ha permitido llevar relojes tan espectaculares como el reciente Excalibur Aventador S Blue presentado este año.

Excalibur, la icónica y deliberadamente extravagante colección de Roger Dubuis, forma parte del ADN de la casa: personifica el carácter aventurero de una. El tourbillon, o más bien los tourbillones (porque muchas veces aparecen en un reloj más de uno), y el esqueletado de la esfera y de los movimientos son los signos de identidad de esta colección, y de la casa en general.