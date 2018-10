Relojes que desafían las leyes de la física

Los relojes de buceose vulgarizaron en los años 1960 y en la década siguiente se perfilaron en todo su esplendor técnico.

Desde entonces, los relojes sumergibles causan furor y cada año vuelven a ser tendencia. Y es que estos relojes - aunque no vayan a ser exactamente utilizados en la práctica del buceo- son de estética muy atractiva y ofrecen el plus de no tener que preocuparse por desprenderse de ellos para bañarse.

Índice Top 1. Alpina: lo nuevo de un clásico

2. Certina: viaje a las profundidades

3. Longines, la línea se amplía

4. Oris, compromiso ecológico

5. Seiko, reinterpretando el reloj de buceo de cuarzo de 1978 Alpina: lo nuevo de un clásico Alpina Seastrong - Alpina Seastrong Diver Como corresponde a un instrumento marino, el modelo, fiel a los relojes sumergibles hasta 200 metros que la casa fabricaba en los años 1960, presenta una caja de 44 mm, un bisel unidireccional de trinquete de 60 minutos e índices luminiscentes. Todo ello a un precio muy competitivo. El bisel de buceo se ofrece en varios colores: azul marino, gris, borgoña, naranja y azul con índices luminiscentes. Por su parte, las esferas combinan con el bisel e incorporan indicación de horas, minutos, segundos, GMT y ventanilla de fecha a las 3 horas. Son herméticos hasta 300 m. Todo el mecanismo va protegido por una caja grabada con corona atornillada para mayor seguridad durante la inmersión. Precio: Desde 1.200 euros Certina: viaje a las profundidades DS Action GMT Automatic - Certina DS Action GMT Automatic Este compañero ideal para el viaje por tierra y para sumergirse hasta 200 metros se presenta en caja de acero con recubrimiento de PVD negro de 43 mm. En su interior se aloja el calibre automático Powermatic-80, con reserva de marcha de 80 horas. La esfera negra mate es perfectamente legible en la oscuridad gracias a sus agujas e índices recubiertos con superluminova verde. Asimismo, la aguja independiente y la escala de 24 horas hacen que se pueda leer el segundo huso horario con gran facilidad. Para mantener su look deportivo, el reloj se remata en una correa de tejido verde caqui con cierre de mariposa. El DS Action GMT Automatic está disponible también en caja de PVD negro, con toques marrones y una correa de piel y un brazalete de acero, esfera negra y elementos verdes o rojos. Precio: 960 € Longines, la línea se amplía Longines Hydroconquest - Longines Longines Hydroconquest Retomando los códigos del buceo, los relojes HydroConquest se inspiran en las exigencias de esta disciplina: hermeticidad hasta 300 metros, bisel giratorio unidireccional, corona y fondo atornillados, protección de la corona, hebilla desplegable con doble cierre de seguridad y extensión para buceo integrada. Como novedad, se ha añadido cerámica en el bisel de los nuevos modelos HydroConquest. De alta resistencia a los arañazos, esta inserción del mismo color que la esfera combina con el diseño totalmente modernizado de la esfera y el perfil deportivo de esta colección. Más ergonómico y más cómodo, el brazalete también ha sido actualizado y se presenta en caucho del mismo color que la esfera, mientras la versión metálica combina acero pulido con acero cepillado para crear un acabado aún más dinámico. Disponibles en tamaños de 41 mm y 43 mm para los modelos con tres agujas y calendario y de 41 mm para el cronógrafo. En la imagen, modelo de 41 mm con esfera y correa de caucho grises. Precio: 1.400 € Oris, compromiso ecológico Oris Clipperton Limited Edition - Oris Oris Clipperton Limited Edition La superficie terrestre más aislada del mundo, una zona deshabitada bajo la amenaza de la pesca comercial ilegal y la polución es el objetivo de la marca independiente suiza. Oris ha anunciado su apoyo a la Clipperton Expedition, una expedición patrocinada por la firma, para concienciar sobre el papel que juega el atolón Clipperton en el ecosistema. Como apoyo a esta labor, la firma lanza el Oris Clipperton Limited Edition, un reloj de buceo basado en la serie Aquis de la marca. Esta pieza exclusiva, editada en tan solo 2.000 unidades, presenta esfera en azul degradado y una caja de acero de 43,5 mm, hermética hasta 300 metros, con fondo atornillado, grabado con el contorno de la isla Clipperton y sus coordenadas. El reloj cuenta con movimiento automático, función de fecha y bisel giratorio unidireccional con inserción de cerámica negra que exhibe el contador de 60 minutos. Precio: con correa de caucho 1.950 €, con brazalete de acero 2.150 € Seiko, reinterpretando el reloj de buceo de cuarzo de 1978 Seiko Prospex - Seiko Seiko Prospex El primer reloj de buceo de Seiko y de Japón se fabricó en 1965, en una época en la que los relojes con una alta hermeticidad no eran muy comunes. A partir de esos años, el buceo recreativo creció en popularidad y el reloj de buceo de Seiko, encontró el favor del público y la marca se encaminó hacia el desarrollo de relojes de buceo precisos y seguros. Hasta llegar a 1978 cuando Seiko creó el primer reloj de buceo de cuarzo de la historia. Este 2018 Seiko Prospex es la reinterpretación moderna del aquel primer reloj. Respeta el diseño original, pero está completamente actualizado en lo que respecta a su tecnología y funciones. Incorpora el calibre Solar Diver V157 y cumple con los estrictos estándares de Seiko en lo que respecta a los relojes de buceo. El aspecto excepcional de este modelo viene marcado por su estructura de caja. Seiko ha inventado una técnica para mantener la protección exterior y, al mismo tiempo, reducir el grosor del reloj a solo 11,5 mm y teniendo un diámetro de solo 46,7mm, ofreciendo un reloj que se puede utilizarse en cualquier situación. Las agujas más anchas y con Lumibrite de larga duración ofrecen una legibilidad perfecta en situaciones de baja luminosidad. Su corona de rosca logra una mayor seguridad colocándola con bloqueo en la posición de las 4 h. El funcionamiento preciso y seguro del bisel unidireccional evita la rotación accidental, de modo que el tiempo medido nunca es más corto que el tiempo real transcurrido. Es sumergible hasta 200 metros y tiene un precio increíble. Precio: 550 €