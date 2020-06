El reloj de Obama de 355 euros que tú también podrás llevar

La elegancia, clase y exquisitez no siempre van ligadas a grandes sumas de dinero. Estrellas del cine, de la música y hasta figuras políticas nos han enseñado, a lo largo de los años, que la percha también es importante, así como los valores. El expresidente Obama es un claro ejemplo de estas afirmaciones.

Durante su mandato, de 2009 a 2017, el presidente de los Estados Unidos se convirtió en todo un referente para millones de personas y no solo por sus aplaudidas medidas y su saber estar, sino también por alguno de sus objetos personales. Durante la crisis de 2008, Obama, acorde con la situación del país, no lucía ostentosos bienes materiales, más bien todo lo contrario.

En cada acto y reunión, en su muñeca no había un rolex, ni un exclusivo modelo con diamantes engarzados o esferas de oro –salvo en el día de que se hizo el retrato oficial con un Rolex Cellini–. No, el 44º presidente de los Estados Unidos lucía, con orgullo, un JG6500 de Jorg Gray cuyo precio era de unos 300 euros. Para más inri, el modelo en cuestión no fue adquirido por él, sino que fue un regalo de sus guardaespaldas del Servicio Secreto por su 46 cumpleaños, lo que aporta a este reloj un valor sentimental que ningún cheque alcanza a pagar.

Desde entonces, este modelo de esfera negra y correa de cuero a juego, fabricado por la Citizen japonesa para la marca Jorg Gray, ha vendido millones de ejemplares por todo el mundo. Se trata de un diseño práctico y sencillo con cronógrafo y calendario rematado con una caja de acero inoxidable.

En la actualidad, se puede comprar una edición especial que conmemora a este modelo. El diseño lleva una inscripción grabada con láser por detrás que reza “The 44th President of the United States - Barack H. Obama - January 20th 2009 - Commemorative Edition - No. 25761”. La única diferencia entre este modelo y el original es la ausencia del logotipo del Servicio Secreto, además de la inscripción. Su precio actual es de unos 355 euros y está disponible en la web de Jorg Gray.

Nueva edición del modelo de Jorg Gray que ha lucido Obama estos años - © Jorg Gray

Una versión de lujo, por Goldgenie

En 2016, la empresa británica de regalos de lujo Goldgenie, conocida por fabricar iPhones, bicicletas y otros ostentosos útiles bañados en oro, lanzó una versión de lujo del Jorg Gray del expresidente. El modelo cuenta con una esfera negra recogida en una caja de oro de 24 quilates y una correa de piel negra. Tan solo se lanzaron 99 unidades disponible tanto en oro, como en oro rosado y platino. El precio de salida fue de 1.928 euros.