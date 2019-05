Los mejores trucos de estilo para que se note que has ido al gimnasio

El color blanco

El color blanco es inaflible - Instagram

Si hay que elegir un color que potencie la anchura del cuerpo, ese es el blanco. Los tonos oscuros, en general, estilizan mucho más la figura, pero si lo que pretendes es mostrarte más voluminoso, ponte una prenda blanca sobre tu torso.

Una opción genial tanto en pantalones como en camisas, donde la musculatura parecerá mucho mayor.

La chaqueta bomber

Las chaquetas hacen ganar volumen - Instagram

Las chaquetas cortas siempre potenciarán la musculatura y anchura del torso más que los abrigos rectos y largos. Las de cuero, como por ejemplo las biker, pueden ser una buena opción, pero la que más evidencia el trabajo de un buen entrenamiento en el gimnasio son las chaquetas tipo bomber, ya que exageran la figura masculina. Incluso son una buena opción también si eres delgado porque hace que los hombros y el tórax parezcan más anchos.

Es importante, eso sí, que debajo elijas una prenda de color claro por los motivos que te hemos explicado en el punto anterior.

La elección de la talla

No optes por una talla menos o el efecto puede ser el contrario al deseado - Instagram

Parece una obviedad que tengamos que decir que es imprescindible elegir la talla correcta, pero no lo es tanto porque muchos hombres prefieren llevar la ropa más ancha de lo normal, y también hay algunos otros, curiosamente los que suelen estar hipermusculados, que se decantan por lucirla más ceñida de lo que le correspondería por talla.

Tanto en las camisetas como en las camisas es fundamental que las costuras queden a la altura de los hombros y esto se consigue eligiendo la talla adecuada para cada cuerpo. Si lo haces, llenarás la prenda y tus hombros y tu pecho trabajados resaltarán.

El uso de la blazer

La blazer será tu mejor aliada - Instagram

Las americanas son prendas que curiosamente también hacen que destaquen los cuerpos estilizados gracias al deporte. Más que el torso o el pecho, como es el caso de las prendas interiores, las americanas, especialmente en tonos claros como la gama de los colores tierra, potencian la zona de los hombros y los brazos, ya que se suele ajustar a ellos destacando su forma curva.

Además, si la combinas con una prenda clara, como por ejemplo una camisa, y abrochas el botón superior, la forma de ‘V’ que queda en el pecho también ayuda a que la apariencia del cuerpo sea más voluminosa.

Las mangas, mejor dobladas

Las mangas remangadas siempre ayudan - Instagram

No nos referimos únicamente a doblar las camisetas, que es un gesto más bien juvenil, sino al hecho de lucir camisas con las mangas remangadas. Este gesto tan sencillo potencia la definición de la musculatura de los brazos, especialmente si, como te hemos explicado, eliges una talla adecuada que deje las costuras a la altura justa de los hombros.

Puedes a la altura de los codos es ideal para lograr este efecto.

Llevar camiseta interior

Los tirantes ayudan a presumir de brazos - Instagram

Ya le dedicamos un texto entero a este tipo de camisetas de tirantes concretas, originalmente diseñadas para ser una prenda interior, para llevar debajo fundamentalmente de las camisas.

El cine y sobre todo el auge de la moda urbana le ha dado protagonismo también como camiseta exterior, aunque evidentemente se debe recurrir a ella en momentos muy concretos y en estilos eminentemente urbanos.

En color blanco son las más habituales ya que sigue dos de las máximas a tener en cuenta, el diseño y el color.

El cuello vuelto

Presume de torso con un jersey de cuello vuelto - Instagram

Además de estilizar la figura, si lo eliges en color claro y que el diseño sea ajustado, es una prenda de invierno magnífica en todos los sentidos, especialmente si tu cuerpo está trabajado en el gimnasio.

Hace que luzcan muy bonitos unos brazos tonificados, y también denota si has trabajado o no el torso en su conjunto. Y, por si fuera poco, le dan a cualquier look masculino un extra de elegancia y sofisticación únicos.

La manga corta

Tu biceps ganará en manga corta - Instagram

La que siempre es un buen recuerdo, a diferencia de la blanca de tirantes interior, es la camiseta de algodón elástico en manga corta, porque siempre estiliza los bíceps, un músculo que ayuda mucho a que se note que le dedicas tiempo al gimnasio. El color blanco es un acierto, como ya hemos explicado, y encima es un color con el que nunca se falla.

Los polos de manga corta en verano y, dependiendo de tu estilo, también las camisas, son una buena manera de potenciar la musculatura de los brazos en los meses de calor.

Las rayas horizontales

Reurre siempre que puedas a las rayas marineras - Instagram

Si quieres encontrar un estampado que permita que tu cuerpo parezca más ancho, la solución ideal son las rayas horizontales. En realidad, todo estampado que tenga una composición en sentido horizontal potenciará esta sensación, aunque evidentemente las rayas son la máxima expresión.

Piensa por ejemplo en el básico que son las camisetas navy, con rayas, más o menos gruesas, azul marino y blancas. Un ‘must have’ de cualquier armario masculino que todavía es más necesario en el de un hombre que quiera resultar su figura deportiva.

Las bermudas

En verano opta por las bermudas - Instagram

Cerramos la lista con un consejo para el verano ahora que está a la vuelta de la esquina. Las bermudas, ese compañero de viaje favorito de los hombres cuando llega el calor, puede llevarse de muchas maneras, pero si quieres resaltar unas piernas trabajadas, deberás elegir un diseño corto pero no excesivamente ceñido.

Un pantalón de corte muy natural, que deje a la vista parte de la cara interior de los cuadríceps al andar y que, de paso, resalte también los glúteos.