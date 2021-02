Por qué deberías comprarte un pantalón de chándal y las mejores marcas que los venden

La moda athleisure es posiblemente la tendencia más sostenida en el universo de la moda masculina dentro de la década que acabamos de dejar atrás. Ese gusto por introducir elementos otrora exclusivamente deportivos dentro del armario masculino urbano marca las colecciones de las principales marcas, tanto las de lujo como las llamadas low cost. No hace falta rebuscar mucho para encontrar pruebas: el forro polar es una de las prendas de la temporada, las zapatillas son el calzado dominante, y el jogger es mucho más que una tendencia pasajera; es todo un básico contemporáneo.

El pantalón de chándal de toda la vida siempre ha estado ahí, pero es cierto que solo se usaba para hacer deporte o, como mucho, para salir a andar el fin de semana por la mañana. No fue hasta 2010 cuando dio el salto a la moda urbana como alternativa a los vaqueros y demás pantalones cómodos y desde entonces no se han parado de sumar hombres a la causa que lo ven con buenos ojos en contextos alejados de gimnasios y clubes deportivos. Incluso algunos críticos han terminado aceptando que a cómodo no le gana ninguna a esta prenda.

Máxima comodidad

Si todavía no has caído en las redes del jogger, no será porque te faltan argumentos para ello. Por supuesto, el nivel de confort que ofrece a quien lo lleva es insuperable, ni siquiera igualable por prendas de las consideradas cómodas, como los jeans o los pantalones tipo cargo, que también tienen su cuota de protagonismo en el vestidor masculino de este tiempo.

Los pantalones de chandal pueden ser de lo más versátiles - Instagram @paulbinam_

Pero es que, además, el joggerno es solo el pantalón de algodón con cintura y bajos elásticos que se ata con cordón a la cintura. Las firmas han entendido el recorrido que esta prenda tenía en un contexto social como el actual, donde para nada se quiere renunciar a vestir relajado, y por eso ampliaron el concepto de jogger a pantalones de aspecto ligeramente más formal con la intención de que conquistaran un terreno del estilo masculino dominado por pantalones vaqueros y chinos.

Y vaya si lo consiguieron. Pusieron en el mercado una especie de trampantojo textil, al estilo de esas deportivas que pretendían ser zapatos, pero con mucho mejor resultado que ese calzado de dudoso gusto. Y es que el cordón, la cintura y el bajo elástico funcionan bien, sorprendentemente bien incluso, en diseños alejados del concepto clásico de jogger, el más “chandalero”, dicho de un modo vulgar pero entendible para todos.

Territorios por explorar

Otra razón de peso para apostar por los joggers es que aportan una alegría y una variedad al armario masculino que este pedía desde hace mucho tiempo, ya que peca en muchos casos de inmovilismo y monotonía. Son un soplo de aire fresco en este sentido. Ya es hora de romper ese bucle infinito de vaqueros y chinos, y el jogger es el candidato ideal para hacerlo con estilo.

Además, su versatilidad es sobresaliente porque aceptan cualquier tipo de calzado, sobre todo aquellos que más se llevan en la actualidad, como las deportivas de todo tipo y las botas con cordones, tanto de inspiración militar como en el trekking, y también con múltiples prendas para el tren superior. Con camisetas básicas; con sobrecamisa; con camisa por dentro o más suelta y por fuera, en clave relaxed; con jersey; y, por supuesto, con sudadera. Da igual. No fallan en ningún caso siempre y cuando sepas integrarlo en tu estilo personal y al hacerlo sientas que es una prenda que te pertenece, no que te dé la sensación al mirarte el espejo de que esa persona que ves no eres tú. Si te ocurre, entonces no son para ti y no hay que darle más vueltas. Que los disfruten aquellos que sí se sientan a gusto luciéndolos.

Los joggers han explorado nuevos territorios otrora exclusivos de los vaqueros - Instagram @raul_vidal

A lo mejor lo tuyo son los bautizados como drawstring trousers, el paso intermedio que toma del jogger la cintura elástica con cordón pero no su otra característica fundamental, los bajos elásticos ceñidos al tobillo. No son lo mismo, si bien es habitual que las casas de moda masculina engloben ambos tipos de pantalones dentro de la misma categoría en sus catálogos online -coviene saberlo para no volverse loco buscando-. Descrito pueden parecer muy similares, pero en la comparativa visual el matiz se aprecia a primera vista.

Dónde comprarlos

Ha llegado un momento en el que la popularidad del jogger es tal que ya es muy difícil no encontrar algún diseño en casi todas las firmas de moda de lujo -también en las más económicas, que se inspiran entre otros detalles de las propuestas de las marcas del sector más exclusivo-.

Si te vas a iniciar en el universo del pantalón de chándal, nuestra recomendación es hacerlo precisamente por esa versión confortable del chino con cintura elástica y cordón, los drawstring trousers, y de ahí dar el salto a algún diseño que también incorpore los bajos elásticos.

Las firmas de lujo se han rendido ante estos pantalones - Balmain

Hay versiones disponibles, de unos y de otros, en toda la paleta de colores clásica del pantalón de pinzas; desde el azul marino hasta beis, pasando por todos los tonos tierra y los grises. Pero en el caso de los joggers puros, la propuesta de colores se amplía hacia tonos más llamativos - rosas, verdes, azules claros, etcétera-, propios de la ropa puramente deportiva.

Como te decíamos anteriormente, puedes encontrarlos en tiendas multimarca como Mr. Porter o Farfetch, pero también en casas como Off-White o Balmain , las marcas de lujo que abanderan la apuesta por la moda deportiva. En el caso de los drawstring trousers, todavía hay más firmas que los diseñan por ese plus de formalidad que tienen sus diseños.