Cómo vestir con estilo para una barbacoa de verano

Las barbacoas al verano son como la ginebra a la tónica o el queso al vino. Inseparables. Y para muchos, también insuperables. Lo entendemos, porque muchas de las mejores historias que suceden en los veranos ocurren en este tipo de reuniones. No estamos aquí para desmitificarlas (aunque podríamos), ni siquiera para hacer de tu nutricionista y recordarte que deberías optar por cocinar en estas brasas más verduras en lugar de tanta carne roja o embutido, pero hay una cosa por la que no podemos seguir pasando: la vestimenta.

Una barbacoa no implica la obligatoriedad de llevar un uniforme concreto. Al menos de momento porque, no se sabe muy bien el motivo, se ha instaurado como outfit oficial de este tipo de eventos familiares o entre amigos el tridente formado por el bañador, la camisa hawaiana y las chanclas de dedo estilo surfero, o como mucho la chancla clásica tipo pala, que ha vuelto con fuerza desde hace un par de veranos.

Los límites entre la comodidad y el estilo

La importancia del lugar a la hora de elegir tu estilismo - © Boss

Esto se tiene que acabar. Sí, estamos hablando entre la ironía y la seriedad, pero la reivindicación es firme y necesaria, independientemente del tono con el que se haga. Las chanclas son para la playa o la piscina, no para las barbacoas, ni mucho menos para hacer turismo por el centro de una gran ciudad. Los bañadores no hace fata explicarlos; su propio nombre lo hace por ellos. Y las camisas hawaianas… como decirlo sin ofender… tienen su punto, no hay duda, pero no puede ser que España parezca Honolulu en los meses de calor. Hasta tal punto ha llegado la fiebre que están empezando a llevarlas aquellos que no se quitaban la camiseta de la NBA en todo el verano, así que, ¡cuidado!

Hablando en serio, no se trata de eliminar estos componentes del look de una barbacoa. Es evidente que si las circunstancias de la misma incluyen, por ejemplo, una piscina, lo normal es llevar el bañador y las chanclas. Simplemente, lo que pretendemos es alertar de que hay otras opciones, especialmente en aquellas barbacoas que no se organizan en estas mismas circunstancias. Eso y recordarte que, casi siempre, menos es más, de modo que es mejor que aisles la camisa estampada de manga corta de los otros dos elementos fundamentales del look habitual de las barbacoas veraniegas.

Las alpargatas y el pantalón de lino, grandes aliados - Instagram @castañeroficial

Esta última sigue siendo una opción muy válida, todavía tendencia, para construir un outfit de verano, pero es momento de dar un paso más allá y diferenciarte de la gran mayoría de los mortales. Atrévete, por ejemplo, a darle un punto originalidad a un look clásico con un modelo estampado de este tipo. ¿Cómo? Combinándola con unos pantalones de lino frescos -nada de tejido vaquero-, metiéndote por dentro del mismo la camisa, y optando por un calzado sencillo, como pueden ser unas alpargatas elegantes, lisas, o una deportiva blanca apta para los meses de calor.

Si no te ves con este tipo de estilismo, no te preocupes, porque opciones hay muchísimas. Si la barbacoa es más formal de lo que entendemos como tal, o si se celebra en horario de tarde noche -no olvides llevar un jersey o chaqueta muy fina, por si refresca-, el polo es tu gran aliado. Además, se trata de una prenda tan democrática y versátil que suele contentar a todo el mundo. Puede que tu estilo sea más de lisos, o que por el contrario te gusten más estampados. En cualquier caso, es la prenda perfecta para ir elegante a una barbacoa sin pasarse.

Las camisas hawaianas sí pero con cautela - Instagram @fendi

Por supuesto, los jeans son una gran tentación. Lo sabemos. Pero a poco que te pares a pensarlo caerás en que no es el tejido más agraciado para el verano porque da bastante calor. Para eso está el algodón o el lino, por ejemplo. Además, sobre todo cuando hablamos de la bermuda de toda la vida, es muy sencillo equivocarte con las de estilo vaquero. Todo lo contrario ocurre con un pantalón corto de algodón, por ejemplo, que suele ir fenomenal con los polos, siempre y cuando sepas combinar los colores bien.

Adiós denim, hola lino

Por cierto, a modo de inciso acerca de esto último, recuerda que el verano no te da licencia para todo. Esto es, puedes vestirte, por supuesto, como gustes, pero los códigos estéticos no cambian, así que lo que es hortera en enero lo es también en agosto. Esto lo decimos por esas mezclas que hacen daño a los ojos con colores demasiado estridentes y que se ven tanto durante los meses de verano.

Di adiós a las chanclas pero no a las sandalias - Instagram @birkenstock

Una tercera opción a tener en cuenta son las camisas de lino, generalmente muy frescas y elegantes dentro de su informalidad. Funcionan, además, tanto con vaqueros como con pantalones tipo chino, de modo que siempre es interesante tener algún modelo en el armario para ocasiones como estas.

Pero, si hay un detalle que puede marcar la diferencia en el look de invitado a una barbacoa, ese es el calzado. Puedes no renunciar al de tipo abierto, pero siempre que te decantes por una sandalia tipo ‘ugly shoes’, por ejemplo. Básicamente, para que entienda más rápido y mejor, conviene que huyas de la chancla de goma, como hemos dicho antes.

Más allá de la sandalia, el mocasín, ya sea tipo driver o cualquier otra versión, e incluso las deportivas blancas de verano, son calzados que perfectamente pueden rematar sendos looks ideales para acudir de invitado a una barbacoa.