Un joven pregunta a franceses qué piensan sobre los españoles: «Excepto quizás los catalanes...»

La percepción que tengamos de los habitantes de un país puede influir en cómo nos relacionamos con sus ciudadanos

La percepción que tienen las personas sobre un país está moldeada por una combinación de estereotipos, experiencias personales y relaciones históricas. Esta percepción puede influir en cómo nos relacionamos con los ciudadanos de esa nación, cómo imaginamos su cultura y qué expectativas tenemos de ellos. Sin embargo, en el mundo globalizado actual, las redes sociales han añadido una nueva dimensión a estas percepciones, permitiendo que jóvenes creadores de contenido exploren y cuestionen estas ideas de manera creativa. Como 'kingbruu', un joven tiktoker que se ha dedicado a preguntar a los franceses lo que piensan de los españoles, revelando cómo nos perciben nuestros vecinos.

En el vídeo, que acumula más de 416.000 reproducciones, el creador de contenido decidió preguntar a los ciudadanos franceses qué opinan sobre nosotros. En ese sentido, un grupo de francesas reveló que los españoles son «muy guapos, amables y simpáticos». Mientras que otros ciudadanos confesaron que España «es un pueblo muy simpático» y que sus habitantes son «muy majos y muy lindos». Además de confesar que «hacen buena cocina y tienen buen vino» y que son «un don Juan».

«Me encantan los españoles», manifestó un ciudadano francés al creador de contenido, aunque terminó confesando que «solo me gustan los latinos». Una afirmación que pone de manifiesto la idea errónea de que los españoles no somos latinos, aunque nuestro idioma provenga del latín. Lo mismo ocurre con los italianos, los portugueses y los propios franceses.

Por último, un grupo aseguró que los españoles «son majos, excepto quizás los catalanes», añadiendo que «les gusta quedarse entre ellos» e incluso confesando que «no eran nada acogedores».

La opinión de los españoles

Tras la publicación del vídeo, los usuarios de la red social de TikTok no quisieron desaprovechar la ocasión y plasmaron sus impresiones respecto a las respuestas de los franceses. En ese sentido, el usuario 'robertmb_' confesó con humor: «Mejor que no pregunten esto por España porque iniciamos una guerra», al igual que 'franciscojavierjardonabl', que preguntó: «A pero que no nos odian en Francia?». Por otro lado, el usuario 'umacarioca11' manifestó que «cuando viajas un poco te das cuenta que hay de todo en todas partes, con sus particularidades... lo mejor? librarse de estereotipos y conocer a la gente sin más». Mientras que 'hechizero_diverso' criticó la afirmación de que los españoles no somos latinos: «los franceses son latinos y los españoles también y el chico dice que solo le gustan latinos... cómo se come eso».