Los colores que nunca deberían faltar en tu armario según tu tono de pelo

La cuarentena probablemente esté haciendo mella en el estilo de muchos que durante estas semanas no van más allá del chándal y el punto, pero también es un momento de reflexión que puede servir tanto para desarrollar nuevas facultades como profundizar en otras, y en lo que a cuestión de moda se refiere no iba a ser menos. Aunque parezca que las tendencias y corrientes de estilo sean conceptos reservados a expertos en la materia donde el público femenino tiene una presencia más marcada, hay hechos que no cambian y uno de ellos es el de desarrollar una visión crítica para combinar las prendas con acierto y encontrar las opciones más favorecedoras.

Ante el período de constante cambio en el que vivimos, donde las corrientes estilísticas se desarrollan más rápido que nunca, nos hemos acostumbrado a la posición del “todo vale” con mentalidades más abiertas que se atreven a probar combinaciones más arriesgadas. Pongámonos en antecedentes. Si hace medio siglo los grises, marrones y negros en formato traje de chaqueta eran las opciones más vestidas por el varón medio, hoy el abanico de posibilidades no puede ser más amplio, incluyendo a firmas que a priori resultaban más clásicas como Louis Vuitton o Salvatore Ferragamo -por nombrar algunas- que se reinventan constantemente.

Sin embargo, a la hora de elegir por qué alternativas decantarse, hay una pregunta que asalta a todo hombre: ¿qué colores son los que mejor sientan en función de mi tono de pelo y piel? Una cuestión nada desdeñable que todos tendrían que saber responder. Y sí, si estás leyendo este artículo es que te encuentras en el grupo que todavía tiene dudas, pero eso pronto tendrá solución.

Lo primero que has de saber es que en la paleta de color encontramos tonos fríos, que incluyen los verdes, azules, violetas y sus derivados; y los cálidos entre los que se encuentran los naranjas, amarillos, marrones y rojos. Los primeros suelen favorecer más a los rubios mientras que los últimos a los que son más morenos, pero como todo, no es bueno generalizar, y a continuación explicaremos el por qué.

A los castaños; tostados bronces y tierra - © Instagram: @ruben_rua y @fernando13ojeda

Castaños

Normalmente se busca potenciar el color de pelo con tonalidades que creen un contraste. En general suelen favorecer los que tienen bastante personalidad como la gama de los rojos, esmeraldas y azules; pero no solo eso. Si tienes la tez y ojos claros los pasteles centrados en los y beiges, celestes son perfectos pare realzar tus facciones, mientras que si en general eres más moreno de piel la gama de los tostados, bronces y tierra irá contigo. Te favorecen también los borgoñas, caquis y azules noche.

Los rubios se ven muy favorecidos con los pasteles - © Instagram: @philippe_leblond y @joe_weir

Rubios

Uno de los mayores errores que se ven en el street style viene de mano de los estilismos en los que se recurre a colores que terminan por palidecer todavía más a estos perfiles que suelen tener una piel más clara. Eso no significa no poder recurrir a ellos, para nada, lo que hay que procurar es elegir las tonalidades que, aunque ligeras, posean la saturación suficiente de color para que contraste con la piel. Los melocotones, rosas, salmones, banana, menta y toda la gama de los pasteles serán tus aliados, igual que los grises Resulta también muy acertado el mix blanco y negro.

Morenos

Suelen admitir más tonalidades respecto a los anteriores, pero si hay algo que queda claro es que los tonos lóbregos como el azul marino o el marrón oscuro tienden a verse más apagados en ellos. Tanto los blancos como los negros son muy acertados, así como los naranjas, rojos, verdes y nudes.

Los morenos buscarán crear un contraste - © Instagram: @kanyewesttt_official y @thesartorialist

Pelirrojos

En este caso nos encontramos con un pelo con mucha personalidad que marcará pautas más marcadas por lo que tendrán que estar más pendientes de cómo eligen la paleta. Para ellos son especialmente adecuados los marrones, caramelos y dorados, igual que el beige, marfil, dorado y oliva. No hay que olvidar tampoco los naranjas, rojos oscuros, esmeralda. Deberían evitar los colores fríos, especialmente el rosa.

Cabellos grises

Esta es una cuestión bastante subjetiva, puesto que una persona que prácticamente toda su vida ha estado acostumbrada a lucir cierto tipo de paleta cromática es muy difícil que cambie de un momento a otro. Pero independientemente de los gustos, hay dos opciones: jugar con el cabello creando una armonía con los grises en todas sus formas, o romper con el look con alguna pincelada más llamativa en azul o mostaza, por ejemplo. Otra opción muy acertada son los beiges y arenas que confieren luminosidad al rostro.

A la hora de lucir tonos arriesgados, la actitud lo es todo - © Instagram: @nickwooster y @mahmood

Opciones arriesgadas

Merece una mención especial el amarillo, un color asociado a múltiples supersiticiones que hace escasos años no poseía ninguna presencia en los armarios masculinos y que poco a poco ha ido ascendiendo puestos. Los rubios deben tener cuidado a la hora de lucirlo para que no los palidezca, por ello es más recomendable que lo lleven con estampados o algún adorno con el que contraste mientras que en castaños y morenos en versión pastel o dorada es muy acertado.

Otros tonos como los violetas, fucsias y flúor, más que por el color de piel y el pelo, a la hora de lucirlos con estilo la clave reside en la seguridad de la persona; aunque en los morenos – especialmente los que también tienen la tez oscura- destacan más.

Amarillo, la gran apuesta de la moda - © Instagram:@alexsezdemora y @kevin_pabel

¿Y qué sucede con los total looks?

Normalmente existe la creencia de que los castaños no pueden vestir de marrón, los morenos de negro y así sucesivamente con todos los tonos de pelo. Nada más lejos de la realidad, al contrario de lo que se piensa, ayudarán a destacar más tus rasgos.