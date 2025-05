Las 5 marcas de moda para hombre que debes descubrir este 2021

Cinco firmas. Cuatro muy jóvenes y una que no es lo tanto -lo sigue siendo porque se fundó en 2009- pero que es poco conocida en nuestro país. Esta es nuestra pequeña selección de marcas sobre las que deberías poner el foco en 2021 e incluir a tu lista particular de favoritas. Tanto si consumes moda de lujo como si no lo haces, porque en ellas puedes inspirarte para hacer tuyos las líneas maestras de estos cinco sellos de ropa masculina que nada tienen en común.

El de la variedad era uno de nuestros objetivos antes de elaborar la selección que a continuación compartimos contigo, una top five que, literalmente, va a ser como dar una vuelta al mundo porque vamos a hacer una parada en lugares muy alejados entre sí, la mejor garantía de abarcar estilos diferentes.

1 Prendas de la firma Ahluwalia Instagram @Ahluwalia Ahluwalia El famoso premio LVMH, ahora premio Karl Lagerfeld, nos deja siempre nombres que debemos seguir muy cerca los amantes de la moda. Entre sus finalistas del 2020, edición donde la sostenibilidad tuvo un peso protagonista en la elección de los diseñadores jóvenes aspirantes, nos gustó especialmente el trabajo de la diseñadora británica Priya Ahluwalia, apellido que da nombre a su firma. La creadora profundiza en sus r aíces indias y nigerianas, y las emulsiona con la influencia europea que posee para crear colecciones llenas de personalidad y carisma con materiales y tejidos reciclados.

2 Look de la firma David Paris Instagram @davi_paris David Paris Davide Marello es el diseñador italiano que fundó Davi Paris en el año 2018. Formado en el Instituo Marangoni de Milán, y posteriormente en los estudios de Giorgio Armani y Gucci, se puso al frente de la dirección creativa de Boglioli antes de lanzar su proyecto personal. Sus colecciones, al menos hasta la fecha, tienen una gran influencia pictórica , especialmente apreciable en su gusto por el paisaje, con estampados florales muy particulares, una de sus señas de identidad. Y, como firma nacida en el contexto actual que es, todas sus prendas abogan por lo genderless. Todo en ello inmerso en un halo que recuerda a otro tiempo pero en el que se introducen elementos vanguardistas para romper el aire retro que domina sus creaciones.

3 Look de la firma Alled Martínez Instagram @alledmartinez Alled Martínez En este pequeño viaje por el universo joven de la moda de lujo también tenemos parada en España. Concretamente en Barcelona, de donde es oriundo Archie Alled Martínez, uno de los referentes de la nueva generación nacional de diseñadores, fundador de Alled-Martínez. Sus colecciones, de inspiración setentera y género neutro , tienen especial cuidado por la técnica puesto que su tejido de referencia es el punto. En dicho material está fabricado el mono con purpurina que imita al tejido vaquero de su colección otoño invierno 2020 que llevó Harry Styles, la prenda más icónica y viral hasta la fecha de este diseñador que obtuvo el máster de diseño en la Central Saint Martins de Londres, trabajó en Givenchy y ganó el premio LVMH en 2018.

4 La firma Casablanca es una de las más reputadas en la actualidad Instagram @casablancabrand Casablanca Esta es seguramente la firma más conocida de este top 5, al menos para los amantes de la moda, porque desde que debutó en 2019 en la semana de la moda de París, sus diseños se han hecho muy conocidos. De hecho, ya en alguna ocasión te hemos hablado de Casablanca al tratar algunas de las tendencias del street style actual. Y es que la firma creada por el diseñador franco marroquí Charaf Tajer tiene una gran ventaja a su favor: su estilo relajado y deportivo se lleva. Y si algo gusta de forma mayoritaria y encima los diseños acompañan en cuanto a vistosidad de los colores y estampados, y los tejidos -la seda es uno de los que más utiliza- hacen lo propio por su calidad, una firma joven como esta tiene mucho ganado de antemano. Se nota mucho en ella el influjo de Virgil Abloh, con el que ha trabajado mano a mano Tajer.

5 Una de las propuestas de Berg&Berg Instagram @bergandberg Berg&Berg Cerramos la lista con la firma más veterana de las cinco que te presentamos en este texto, si es que se le puede llamar así a una marca nacida en 2009. Un sello que mantiene vivo el espíritu clásico de la moda masculina, y Berg&Berg lo hace a las mil maravillas. Fundada en Oslo en 2009 por Karin y Mathias Berg, y trasladada a Estocolmo en 2012, sus colecciones son un ejemplo de cómo fusionar lo mejor del estilo tradicional con lo mejor del minimalismo nórdico. Para brillar con una apuesta a priori conservadora, la calidad de los tejidos y los diseños , y ser capaces de saber aportar la visión contemporánea a sus prendas, es fundamental. Y Berg&Berg lo hace. Tanto es así que próximamente estará a la venta en Mr. Porter entre las mejores tiendas online del mundo de la moda de lujo .