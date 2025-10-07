¿Quién es Alejandro Ortega, el hombre más guapo del mundo?

Alejandro Ortega se ha convertido en uno de los hombres más guapos del mundo, tras alzarse con el título de Mister Global 2025 en el concurso internacional de belleza masculina que celebró su gala final el pasado fin de semana en la capital de Tailandia, Bangkok, y en el que compitieron 37 candidatos.

Nacido en un pueblo de Castellón, Vall d'Uixó, el joven, de 26 años, lleva cuatro años centrado en los concursos de belleza. Se alzó con el título de Míster Valencia 2023, Míster España 2024 y ahora, finalmente, ha logrado el de Mister Global. «Para mí supone la cima, y a la vez el comienzo de otra nueva etapa. Sé que mi padre estaría muy orgulloso de mí, ya que cuando se fue, empecé esta carrera en su honor», nos cuenta a Summum.

Alejandro es un apasionado del deporte, ha practicado kárate y fútbol, entre otros. Estudió Ciencias del Deporte y Economía, y es copropietario, junto a su mejor amigo, del centro deportivo Thunder Gym, ubicado en su localidad natal. Su sueño, según nos confesó, es «ser actor y modelar para marcas importantes. Pero sobre todo, ahora tengo ganas de disfrutar al máximo este nuevo capítulo de mi vida. Y que venga lo que tenga que venir».

Mister Global es un certamen de belleza considerado 'Grand Slam' con sede en Tailandia, creado en el año 2014. Según explican en la propia web, el vencedor obtiene un premio económico de 10.000 dólares, así como un contrato de un año de representación de la organización en eventos de todo el mundo. Aseguran que buscan a hombres inspiradores, que aúnen un buen físico y una buena actitud. Se trata de la primera vez en sus 11 años que un español consigue el título.