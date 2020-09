Los cortes de pelo que nunca pasan de moda

El pelo es un elemento esencial de la imagen masculina, símbolo de juventud y vitalidad. Mientras algunos hombres se dejan llevar por las tendencias y no dudan en probar todo tipo de peinados, véase David Beckham, otros prefieren no arriesgar y optar por cortes de pelo clásicos. De estos últimos queremos hablarte, con la ayuda de cuatro expertos, que nos desvelan cuáles son los cortes de pelo que favorecen siempre y que nunca pasan de moda. Son perfectos si eres de los que cuando va a la peluquería, no sabe qué peinado elegir.

Índice Top 1. Corto y con raya al lado

2. Tupé

3. Degradado

4. Rapado o "buzz cut"

5. Semi largo Corto y con raya al lado Paul Newman puede ser la inspiración de los más clásicos - ©Instagram: @paullnewman El estilista Eduardo Sánchez, director del salón Maison Eduardo Sánchez, apuesta por “el corte años 50, que popularizó Paul Neuman: raya a un lado, laterales ligeramente más cortos y el cabello peinado con un pequeño tupé. Es un corte de pelo ideal para los hombres que buscan comodidad, y que les gusta llevar el cabello impecable”. Se trata de un corte de pelo clásico, con el que siempre acertarás, porque favorece a todos los tipos de cara. Además, es muy versátil, ya que puedes peinarlo con cera u otro producto de peinado, si quieres lucirlo más formal, o dejarlo despeinado, si prefieres no usar ningún producto, y queda igualmente bien. Tupé Un buen tupé requiere una serie de cuidados - ©Instagram: @kortajarenajon El tupé también tiene su origen en los años 50, cuando celebrities, como Elvis Presley, lo convirtieron en su seña de identidad. Pero en el siglo XXI sigue siendo uno de los cortes de pelo más pedidos en las peluquerías. Seguramente porque famosos y guapos como Jon Kortajarena siguen apostando por lucir el tupé (también conocido como corte Pompadour). Como en otros peinados, hay diversas versiones y puedes elegir entre un tupé más voluminoso, para los más atrevidos, o uno más discreto. El corte es sencillo, como nos explica el estilista Eduardo Sánchez, se trata de “llevar el pelo más corto por los laterales, y más largo en la parte superior, que podemos peinar hacia atrás o algo más deshecho”. Degradado Perfecto para los más perezosos - ©Instagram: @davidbeckham Según los expertos del salón Kapital Barber Shop, miembros de Treatwell, “el corte que siempre sienta bien es el degradado a máquina, peinando la parte de arriba, dependiendo del gusto del cliente, dando un toque más sofisticado, utilizando algún producto que aporte textura”. Lo importante del pelo degradado es personalizarlo, eligiendo la mejor opción (un degradado mayor o menor) según las facciones del cliente, y después mantenerlo, acudiendo a la peluquería cada 3 semanas. Rapado o "buzz cut" Cómodo y versátil - ©Instagram: @marcbartra El pelo rapado es otro de los cortes más versátiles que existen: es cómodo, suele quedar bien y no pasa de moda. Aunque hay diversas versiones, el clásico es el buzz cut que, como nos explica José Juan Guzmán, director de la peluquería BOT de Barcelona y miembro de Treatwell, “es un corte a máquina realizado con el peine número 1 por toda la cabeza”. Suele quedar bien (salvo que tengas cicatrices), y es un corte cómodo para el día a día, porque no necesitas peinarte. Sin embargo, si quieres mantenerlo perfecto tendrás que retocarlo a menudo. Esto te obligará a acudir al salón de peluquería cada dos o tres semanas, o a coger práctica con la maquinilla, para retocarlo tú mismo. El pelo rapado es, además, uno de los cortes preferidos para disimular la calvicie incipiente. Semi largo Si llevas el pelo semi largo, ojo con los remolinos - ©Instagram: @danilocarnevale Si prefieres llevar el pelo más largo, también hay un corte clásico para ti. Gema Eguiluz, estilista senior del salón In-Viso, nos explica que “el corte semi largo es muy versátil, ya que se adapta bien tanto al cabello liso, como al ondulado. Es cómodo y funcional, incluso más que un corte de pelo corto, donde los remolinos pueden ser grandes enemigos”. Puedes llevarlo ligeramente despeinado para darle un toque más informal y, de paso, quitarte algunos años.