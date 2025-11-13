Suscribete a
Vuelos suspendidos y apertura tardía de la bolsa: Corea del Sur se paraliza para no desconcentrar a sus alumnos en el examen más importante de sus vidas

Desde las oficinas públicas y los bancos han pedido a sus trabajadores empezar una hora más tarde con el fin de evitar los atascos en las carreteras

Un grupo de estudiantes antes del inicio del examen de acceso a la universidad.
Un grupo de estudiantes antes del inicio del examen de acceso a la universidad. EFE/EPA/KIM HONG-JI / POOL

Corea del Sur se ha paralizado ante la celebración del 'Suneung', la prueba de acceso a la universidad, que tiene lugar anualmente el tercero el segundo jueves de noviembre. Como manda ya la tradición, para no desconcentrar a los alumnos se suspenderán ... varios vuelos. Además, la Bolsa de Seúl ha abierto una hora más tarde de lo habitual y los bancos y oficinas públicas han pedido a sus trabajadores que empiecen una hora más tarde, con el fin de evitar el tráfico en las carreteras.

