Vuelos suspendidos y apertura tardía de la bolsa: Corea del Sur se paraliza para no desconcentrar a sus alumnos en el examen más importante de sus vidas

Corea del Sur se ha paralizado ante la celebración del 'Suneung', la prueba de acceso a la universidad, que tiene lugar anualmente el tercero el segundo jueves de noviembre. Como manda ya la tradición, para no desconcentrar a los alumnos se suspenderán ... varios vuelos. Además, la Bolsa de Seúl ha abierto una hora más tarde de lo habitual y los bancos y oficinas públicas han pedido a sus trabajadores que empiecen una hora más tarde, con el fin de evitar el tráfico en las carreteras.

La prohibición nacional a los vuelos impuesta por las autoridades dura 35 minutos, salvo casos de emergencia, y tiene lugar durante la prueba de comprensión auditiva. Asimismo, se han reprogramado un total de 140 vuelos, de los que 75 son internacionales. Será entre las 13.03 horas y las 13.40 horas, ha informado AFP, que cita al Ministerio de Transporte.

Se espera que más de 550.000 alumnos se presenten este jueves a la prueba, esencial para ingresar en las mejores instituciones educativas. Además, este examen se considera ampliamente como la puerta de entrada a la movilidad social, la seguridad económica e incluso un buen matrimonio. Para muchos alumnos este es el día más importante de su vida adolescente.

En declaraciones recogidas por AFP, Kim Min-jae, de 18 años, ha afirmado, justo antes de entrar en un centro de examen que estaba «muy nervioso». «Pero como me he preparado mucho, lo daré todo». El joven ha añadido que sus padres están «aún más nerviosos» que él. «Intentaron asegurarse de que llevara todo», ha añadido.

La citada agencia ha recogido también testimonios de los padres que han acompañado a sus hijos hasta la puerta de la prueba. «Voy a ir a un templo budista cerca de mi casa para rezar junto con otras madres durante las horas del examen», ha dicho Han Yu-na, una madre de 50 años.