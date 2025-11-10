Suscribete a
El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, imputado por ayudar «al enemigo»

El exmandatario se había sentado en el banquillo por insurrección y otras ofensas relacionadas con su declaración unilateral de la ley marcial

Muere Kim Yong-nam , antiguo jefe de Estado ceremonial de Corea del Norte

El expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol
El expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol AFP

La fiscalía surcoreana ha imputado este lunes al expresidente Yoon Suk-yeol por nuevos cargos de ayudar «al enemigo», al alegar que ordenó el vuelo de drones sobre Corea del Norte para reforzar su declaratoria de ley marcial. Pionyang aseguró el año pasado ... que había «probado» que drones del Sur lanzaron propaganda sobre la ciudad, algo que el Ejército surcoreano no ha confirmado.

