Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este viernes 7 de noviembre

Corea del Norte lanza un misíl balístico en el mar de Japón como protesta por las sanciones impuestas por EE.UU.

El Ejecutivo de Kim Jong Un prometió que tomaría las «medidas adecuadas» en respuesta a los castigos de Trump

Trump anuncia un acuerdo comercial con Corea del Sur, que invertirá 350.000 millones de dólares en EE.UU.

Lanzamiento del misil retransmitido por televisión.
Lanzamiento del misil retransmitido por televisión. AFP

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ejército de Corea del Sur ha denunciado este viernes el lanzamiento de un misil balístico de corto alcance desde territorio norcoreano, después de que el régimen de Kim Jong-Un haya advertido en la víspera de que emprenderá medidas en protesta por las últimas sanciones de Estados Unidos ... contra individuos y entidades vinculadas a Pyongyang.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app