La Complutense permite que sus altos cargos cojan un permiso sabático cada 6 años: «Nos están arruinando»

La universidad madrileña ofrece este derecho a sus autoridades académicas y a profesores con 25 años de antigüedad sin la obligación de presentar un proyecto de investigación

Jóvenes docentes de la UCM, que tiene una deuda de 34,5 millones, aseguran a ABC que «sólo hay presupuesto para los beneficios personales de quienes controlan la UCM»

La Facultad de Físicas de la Universidad Complutense de Madrid
La Facultad de Físicas de la Universidad Complutense de Madrid
Beatriz L. Echazarreta

La Comunidad de Madrid dará un préstamo a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de 34,5 millones de euros. Este centro mantendrá hasta 2028 una retención de crédito del 35% para sanear su déficit después de que en el 2024 ... presentase un resultado negativo de 33,19 millones. Mientras que el Gobierno regional ha enviado una carta al rector, Joaquín Goyache, en la que solicita «medidas reales y efectivas de contención del gasto», la UCM aseguró en un comunicado que la situación financiera que atraviesan las universidades públicas es el resultado de una «infrafinanciación» que les afecta desde la crisis económica de 2008.

