Cuelgan en la Complutense cuatro muñecos con una soga con las caras de Ayuso, Trump, Netanyahu y Von der Leyen

Una pancarta con el mensaje «el Estado español es cómplice. El internacionalismo es un deber» ha aparecido colgada esta mañana en el interior de la facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. El letrero, según ha podido comprobar ABC, ya ha sido ... retirado.

Junto al cartel colocaron varias figuras humanas de papel suspendidas con cuerdas y vestidas de negro: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Hace tan solo una semana, decenas de alumnos de diversas universidades públicas de la región irrumpieron también en la Facultad de Filosofía de la Complutense para apoyar a Gaza y la Flotilla, y en donde pasaron la noche entre sacos de dormir, rodeados de pancartas que ellos mismos colocaron en la planta principal. Al parecer, el objetivo primero era encerrarse en la Facultad de Ciencias de la Información, pero al tratarse de un encierro no pactado no les permitieron acceder al interior del edificio.

Al día siguiente, el pasado sábado, la marcha a favor de Palestina por las calles de Madrid arrancó en la cabecera de Atocha con gran presencia de estudiantes, políticos del ámbito de la izquierda y miles de personas gritando proclamas en contra de Israel y cargando contra quienes en las últimas semanas han cuestionado el genocidio.

No es la primera vez que organizan encierros dentro de esta universidad madrileña. En junio de 2024, 150 miembros de la acampada universitaria por Palestina en la Universidad Complutense de Madrid invadieron la Avenida de la Complutense, en una zona próxima al Metro de Moncloa, y realizaron una sentada llegando incluso a cortar el tráfico, una acción de «desobediencia no violenta» que, según desatacaron sus portavoces, Paula y Miguel, buscaba denunciar que las universidades españolas no llegaban a romper sus relaciones con Israel.

«Mientras no se produzca un embargo de armas ni se rompan relaciones económicas y diplomáticas con Israel, seguirán siendo cómplices del genocidio», aseguraron ambos portavoces.