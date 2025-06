El secretario de Salud de EE.UU. despide a todos los expertos del comité científico sobre vacunas

La administración de Donald Trump ha asestado un nuevo golpe a la política de vacunación estadounidense tras despedir a los 17 expertos que integran el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización.

El Director General de Salud Pública, Robert F. Kennedy Jr., anunció la decisión el lunes 9 de junio en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal y en un comunicado. Afirmó que la revisión de la composición del panel era esencial para restablecer la confianza pública, y acusó al panel de estar comprometido por vínculos financieros con compañías farmacéuticas.

«Hoy, priorizamos restaurar la confianza pública por encima de cualquier agenda a favor o en contra de las vacunas », escribió Kennedy, conocido por su escepticismo sobre la eficacia de las vacunas. «El público necesita saber que las recomendaciones de nuestras agencias de salud se basan en datos científicos imparciales, se evalúan mediante un proceso transparente y están libres de conflictos de intereses», añadió.

«Un centro de intercambio de información»

En su artículo de opinión, Kennedy afirma que el panel está «plagado de persistentes conflictos de intereses» y se ha convertido «simplemente en un centro de intercambio de información para cualquier vacuna».

Indicó que los nuevos miembros reemplazarán a los expertos salientes. Estos fueron nombrados por su reconocida experiencia y, por lo general, debían informar con antelación sobre cualquier posible conflicto de intereses. La próxima reunión del panel está programada del 25 al 27 de junio en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. en Atlanta.

«Estamos presenciando una escalada de los esfuerzos del gobierno para silenciar la experiencia médica independiente y alimentar la desconfianza en las vacunas que salvan vidas», dijo Susan Kressly, presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría, en un comunicado.

«Despedir a expertos que han dedicado su vida a proteger a niños de enfermedades mortales no es una reforma; es imprudente, radical y se basa en teorías conspirativas, no en la ciencia», declaró el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en un comunicado. «Eliminar a todo un panel de expertos en vacunas no genera confianza, la destruye».

Una «guerra contra la ciencia»

El senador de izquierda Bernie Sanders hizo la misma observación: «Cuando deberíamos estar fortaleciendo la confianza en la ciencia y ampliando el acceso a la atención médica, esta administración está haciendo exactamente lo contrario. Esto es una continuación de la peligrosa guerra de Trump y Kennedy contra la ciencia. Esto no puede continuar», denunció en un comunicado.

Robert Kennedy Jr. ha estado promoviendo información errónea sobre las vacunas durante dos décadas, incluida la afirmación ampliamente desacreditada de que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) causa autismo.

Desde que asumió el cargo, ha reducido el acceso a las vacunas contra la Covid-19 y ha seguido sembrando dudas sobre la vacuna MMR, incluso cuando Estados Unidos experimenta su peor brote de sarampión en años, con tres muertes reportadas y más de 1.100 casos, una cifra que, según los expertos, puede subestimar significativamente el coste real.