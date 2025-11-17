Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de derivar «más del 99%» de los abortos a clínicas privadas

El Ejecutivo había enviado un requerimiento a Madrid en el que le daba el plazo de un mes para la creación de ese listado, tiempo que se cumplió el pasado viernes. Este lunes, el Gobierno da instrucciones a la Abogacía General del Estado para que interponga recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de acuerdo con la Ley 29/1998. «Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales», ha dicho Sánchez.
El inicio de las acciones legales no coge por sorpresa a la presidenta autonómica, que ya la semana pasada insistió en que la Comunidad de Madrid no habrá listas negras de médicos objetores. Y también en redes sociales ha contestado a Sánchez: «Defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer. Y el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado».
En sus últimas intervenciones, la presidenta regional ha subrayado que el aborto en España «es libre» y «tiene que ser seguro», y además hay que intentar «que sea poco frecuente». Ayuso dejó claro que no permitirá que «nadie sea señalado» en Madrid por tomar «una decisión u otra», por abortar o por dejar de hacerlo, «ni fuera de la puerta de una clínica, ni tampoco dentro», ni por «un ciudadano ni por un médico».
