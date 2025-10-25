Suscribete a
ABC Premium

Jardinería submarina en el Egeo para cultivar Posidonia, el pulmón del Mediterráneo

Las plantas se cultivan en laboratorios y se trasplantan en los fondos con la ayuda de pescadores y científicos

La Fiscalía imputa a 37 griegos por la malversación de fondos agrícolas europeos

Jardinería submarina en el Egeo para cultivar Posidonia, el pulmón del Mediterráneo
Marta Cañete

Marta Cañete

Corresponsal en Atenas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A finales de los años ochenta, el paisaje árido y montañoso de Amorgós, junto con sus impresionantes fondos marinos, fue escenarios de la mítica película de Luc Besson «El gran azul». Sin embargo, en la última década, los efectos del cambio climático, la ... sobrepesca y la contaminación han degradado gravemente el fondo marino. Aquellas playas idílicas retratadas por Besson se han convertido en auténticos vertederos de basura.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app