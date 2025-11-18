Suscribete a
El Papa se pronuncia por primera vez sobre el obispo de Cádiz: «Se ha abierto una investigación y según los resultados habrá consecuencias»

Deja intuir que no quiere interferir en la investigación: «Por el momento sigue en su cargo»

El Vaticano no informa a la Conferencia Episcopal sobre cuándo cesará al obispo de Cádiz

Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

El Papa no quiere interferir en la investigación abierta por el Tribunal de la Rota contra Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, que fue denunciado en verano por haber abusado de un adolescente en los años 90. Por eso, León XIV ha ... confirmado que «por el momento» Zornoza sigue en su cargo. «Se ha abierto una investigación, hay que dejar que vaya adelante, y según los resultados habrá consecuencias», ha explicado.

