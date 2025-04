El Papa da una bendición Urbi et Orbi y recorre la plaza en papamóvil

Con gesto rígido y rostro serio y dolorido, el Papa Francisco se ha asomado al balcón central de la basílica para impartir la tradicional bendición 'Urbi et orbi' del domingo de Resurrección y luego se ha subido en el papamóvil para saludar personalmente a unos 35.000 peregrinos que había en San Pedro y otras decenas de miles en los alrededores. El Papa, que no tenía buen aspecto, con su presencia, ha dado fuerza a una contundente petición contra el rearme que él mismo ha lanzado esta mañana en su mensaje pascual.

Durante el recorrido en papamóvil Francisco ha solicitado personalmente que se detuviera el coche varias veces, en concreto cuando ha notado en primera fila un niño con cáncer y ante varios bebés. Ha sido una mañana intensa en el Vaticano Justo antes de asomarse a la plaza había saludado en privado «unos minutos» al vicepresidente de EE.UU. JD Vance, expresivamente sólo para «felicitarse la Pascua», pues las diferencias entre ambos ya habían sido afrontadas este sábado a puerta cerrada durante el encuentro con su número dos, el cardenal Pietro Parolin.

A las 12:02 de este domingo se ha abierto el balcón central de la basílica de San Pedro, el mismo del que salió el Papa Francisco cuando hace doce años fue elegido Pontífice, y se ha asomado el Papa, pues a pesar de las visibles dificultades de la convalecencia no ha querido faltar a esta cita que mantiene desde la primera pascua que celebró como obispo de Roma, en 2013.

Desde allí, Francisco ha podido pronunciar con voz débil sólo unas pocas palabras. «Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz pascua!», se ha limitado a decir. Antes de marcharse, 19 minutos más tarde, ha dado también una rápida bendición en voz alta. Entre medias, un colaborador ha leído su mensaje 'Urbi et orbi', que parecía un contrapunto a la nueva fase de las relaciones geopolíticas mundiales que ha forzado la presidencia de EE.UU. y en el que solicita al mundo que «vuelva a esperar en que la paz es posible».

«Llamo a cuantos tienen responsabilidades políticas a no ceder a la lógica del miedo que aísla, sino a usar los recursos disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsen el desarrollo», clama en el mensaje. «Estas son las «armas» de la paz: las que construyen el futuro, en lugar de sembrar muerte», recalca.

En concreto, el Papa asegura que «la paz no es posible sin un verdadero desarme». «La exigencia que cada pueblo tiene de proveer a su propia defensa no puede transformarse en una carrera general al rearme», añade. Sin mencionar explícitamente los aranceles, solicita también «derribar las barreras que crean división y están cargadas de consecuencias políticas y económicas» y «acrecentar la solidaridad recíproca y favorecer el desarrollo integral de cada persona humana».

EFE En el balcón de la Basílica de San Pedro Momento en el que pronuncia su mensaje 'Urbi et orbi'.

Propone que la acción política se guíe según el «principio de humanidad». Es lo contrario de «la crueldad de los conflictos que afectan a civiles desarmados, atacando escuelas, hospitales y operadores humanitarios». «No podemos permitirnos olvidar que lo que está en la mira no es un mero objetivo, sino personas con un alma y una dignidad», recuerda.

En el mensaje 'Urbi et orbi' repasa algunas heridas por las que está sangrando la humanidad y propone vías de solución. «¡Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a diferentes partes del mundo!», denuncia. De Tierra Santa menciona «el sufrimiento de los cristianos en Palestina y en Israel, así como el de todo el pueblo israelí y todo el pueblo palestino». Dice que le preocupa «el creciente clima de antisemitismo que se está difundiendo por todo el mundo» y denuncia que «el terrible conflicto en Gaza sigue llevando muerte y destrucción, y provocando una dramática e indigna crisis humanitaria». Habla de la delicada situación en el Líbano, Siria y Yemen, «que está viviendo una de las peores crisis humanitarias 'prolongadas' del mundo a causa de la guerra». La situación en este país es insostenible con más de la mitad de la población por debajo del nivel de pobreza y con la mitad de los hospitales destruidos.

Pide «la paz para la martirizada Ucrania» y solicita «a todos los actores implicados que prosigan los esfuerzos dirigidos a alcanzar una paz justa y duradera», invita a que se firme el «acuerdo de paz definitivo entre Armenia y Azerbaiyán», medidas para reducir las tensiones en los Balcanes occidentales, quizá en referencia a los deseos secesionistas de la República Srpska que intenta separarse de Bosnia Herzegovina, y las diferencias entre Kosovo y Serbia.

«Cuánta violencia percibimos a menudo también en las familias, contra las mujeres o los niños, cuánto desprecio se tiene a veces hacia los más débiles, los marginados y los migrantes» Papa Francisco

De África, recuerda a las «víctimas de agresiones y conflictos en la República Democrática del Congo, en Sudán y Sudán del Sur, en el Sahel, en el Cuerno de África y en la Región de los Grandes Lagos» y saluda a «los cristianos que en muchos lugares no pueden profesar libremente su fe». De Asia, recuerda explícitamente al pueblo birmano, «atormentado desde hace años por conflictos armados, que está afrontando con valentía y paciencia las consecuencias del devastador terremoto en Sagaing, que ha causado la muerte de miles de personas y es motivo de sufrimiento para muchos sobrevivientes, entre los que se encuentran huérfanos y ancianos».

Solicita a los gobiernos que con motivo del Jubileo «liberen a los prisioneros de guerra y a los presos políticos» y avisa de que «donde no hay libertad religiosa o libertad de pensamiento y de palabra, ni respeto de las opiniones ajenas, la paz no es posible».

En clave doméstica, lamenta «cuánta violencia percibimos a menudo también en las familias, contra las mujeres o los niños, cuánto desprecio se tiene a veces hacia los más débiles, los marginados y los migrantes». Hablando quizá en clave personal, reivindica que «a los ojos de Dios toda vida es preciosa, tanto la del niño en el vientre de su madre, como la del anciano o la del enfermo, considerados en un número creciente de países como personas que descartar».

Se dirige a quienes «están sufriendo el dolor y la angustia». «Vuestros gritos silenciosos han sido escuchados, vuestras lágrimas han sido recogidas, ¡ni una sola se ha perdido! En la pasión y muerte de Jesús, Dios ha cargado sobre sí todo el mal del mundo y con su infinita misericordia lo ha vencido; ha eliminado el orgullo diabólico que envenena el corazón del hombre y siembra por doquier violencia y corrupción», dice.

Hasta el próximo domingo

Con tono espiritual, Francisco asegura que como consecuencia de la Resurrección de Cristo, «el amor venció al odio, la luz venció a las tinieblas, la verdad venció a la mentira, el perdón venció a la venganza». «El mal no ha desaparecido de nuestra historia, permanecerá hasta el final, pero ya no tiene dominio, ya no tiene poder sobre quien acoge la gracia de este día» afirma.

El Papa ha estado asomado al balcón unos 19 minutos y ha recorrido la plaza durante más de un cuarto de hora en papamóvil, quizá demasiado tiempo para una persona convaleciente. A él parece no importarle, ni tampoco a sus colaboradores, que estaban sonrientes y serenos, y estaban siempre pendientes de lo que necesitara. En cualquier caso, no ha necesitado llevar las cánulas nasales para el oxígeno y estaba siempre acompañado por su enfermero, Massimiliano Strappetti. La próxima gran ceremonia del Vaticano será la misa de canonización de Carlo Acutis el próximo domingo. Hasta entonces, teóricamente el Pontífice no aparecerá en público.