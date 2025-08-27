La oposición portuguesa acusa al Gobierno de negligencia en los incendios

La gestión de los incendios divide al Parlamento portugués, donde este miércoles se ha celebrado un debate urgente solicitado por los partidos de la oposición. El primer ministro socialdemócrata, Luís Montenegro, ha comparecido en el hemiciclo para defenderse de las críticas que le llegaron de ... todos los partidos, desde la derecha radical hasta la izquierda, aunque no ha entrado en detalles sobre la gestión de los fuegos.

En una de sus intervenciones, Montenegro ha afirmado que «han hecho lo que les competía», excepto «ponerse la ropa de Protección Civil e ir al terreno donde estaban ardiendo las llamas». Los peores fuegos del mes de agosto sorprendieron al jefe del Ejecutivo luso de vacaciones en el Algarve y durante varios días fue duramente criticado por varios alcaldes de los municipios afectados. «Es injusto decir que actuamos tarde», se ha defendido el primer ministro.

Aun así, desde el Partido Socialista (PS), su secretario general, José Luís Carneiro, le ha reprochado que «debía haber aplazado la fiesta del Partido Socialdemócrata». Todos los años, los conservadores organizan un mitin en el Algarve para dar inicio a la rentrée política. En las televisiones portuguesas se repitieron las imágenes de pueblos enteros amenazados por las llamas mientras los socialdemócratas celebraban su fiesta veraniega.

«Hay una falta de humildad y de incompetencia por parte de Luís Montenegro, que no quiso activar el mecanismo europeo más pronto», ha afirmado Carneiro, exministro del Interior del anterior gobierno socialista. El Ejecutivo presentó «una respuesta frágil» y un «liderazgo político ausente», ha añadido.

Montenegro, acosado por la presión y las críticas, acabó suspendiendo sus vacaciones y regresó a Lisboa. En el debate ha asegurado que estuvo «siempre al tanto de lo que sucedía» y que actuaron con toda la inmediatez posible ante «un enemigo de gran tamaño». Sus palabras tampoco han convencido a André Ventura, líder del partido de extrema derecha Chega, quien ha recordado que Portugal está entre «los peores países de Europa en materia de incendios» y ha acusado a Montenegro de presentarse en el debate con «la mayor área ardida de Europa».

Este año han ardido en Portugal casi 280.000 hectáreas de terreno, lo que corresponde al 3% del territorio nacional, convirtiéndose en el país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de área quemada. Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, este año se ha registrado un área quemada tres veces superior a la media de las dos últimas décadas.

Solo en el municipio de Arganil, en el centro de Portugal, ardieron más de 64.000 hectáreas, en el que se considera el peor incendio de la historia. El año 2025 ya se ha convertido en el cuarto peor del siglo en cuanto a incendios forestales. Además, los fuegos de este año han dejado cuatro víctimas mortales.

«Negligencia» e «incompetencia» han sido también las palabras elegidas por la diputada del Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, para calificar la acción del Ejecutivo luso. «Poblaciones abandonadas, bomberos que no sabían dónde tenían que ir, medios aéreos averiados y aun así el Gobierno entendió que debía aplazar la petición de ayuda internacional», ha criticado la diputada durante el debate parlamentario.

Por su parte, la diputada del Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN), Inês Sousa Real, ha acusado al Gobierno de ignorar las propuestas presentadas por su partido y de «no invertir» en la prevención de los incendios. En ese sentido, la diputada ha propuesto reponer el Observatorio Independiente y subrayó la necesidad de valorar económicamente a los bomberos, muchos de ellos voluntarios. Además, ha insistido en que Portugal debe proseguir con la «deseucaliptización» del territorio.

Tras la conclusión del debate, el portavoz socialista, Eurico Brilhante Dias, ha afirmado que habían presentado «la constitución de una comisión técnica independiente para hacer una valoración de lo que falló en los incendios».

«El Gobierno podrá haberse escapado hoy sin dar respuestas, pero volverá a la Asamblea de la República para responder a las preguntas del Partido Socialista», ha dicho Dias. Por su parte, André Ventura también ha confirmado que el partido Chega «avanzará con una comisión de investigación». «Ni han pedido perdón, ni han asumido sus responsabilidades, ni han dado ninguna garantía de que no se repetirán estos fallos», ha sostenido Ventura.

En su intervención, Montenegro ha recalcado que «la fuerza del enemigo fue enorme, más de 25 días ininterrumpidos de severidad meteorológica», y ha añadido que «a pesar de la rápida intervención no logramos evitar los grandes incendios».

El pasado jueves, en un consejo de ministros extraordinario, se aprobó una lista de 45 medidas de ayuda a las poblaciones afectadas. Está previsto que empiecen a aplicarse en los próximos días. Montenegro espera que el documento aprobado sirva de base para la política antiincendios de los próximos veinticinco años y confía en lograr un «pacto de Estado» en materia de reorganización y preservación del territorio. «Septiembre y octubre aún podrán seguir siendo problemáticos, por lo que esperamos contar con el apoyo de todos», ha concluido Montenegro.