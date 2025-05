De operar al pez a una eco de corazón al gato: «Hace 15 años sería impensable»

Quizá le parezca absurdo, pero en algún punto de España, en estos momentos, alguien podría estar operando a un pez. La sanidad animal y el sector veterinario han experimentado un crecimiento muy significativo en los últimos años debido a una mayor concienciación del bienestar ... de nuestras mascotas. Hablando en plata: no hace tantos años que tirar a Nemo por el váter era más frecuente de lo que nos gustaría. Hoy, en una pecera, con anestesia y la precisión del mejor cirujano, un veterinario le puede retirar a tu carpa un tumor superficial.

Así lo ha hecho en más de una ocasión Noelia Nájar, veterinaria experta en animales exóticos: «Una señora nos lo pidió, le tenía mucho cariño a su pez, lo enganchas en una esponjita en el agua y lo operas. Otra cosa es que por la esperanza de vida de esos animales, como los hámsteres, que también se operan muchos cada día, no compense; cuestan seis euros y te gastas 200 en su tumor. Pero es posible y los propietarios lo deciden».

El cambio de paradigma es total y en España la protección animal ha ganado también en peso legislativo. LaLey 7/2023 de Bienestar Animal prohíbe la venta de perros y gatos en tiendas, impone la identificación mediante microchip y la esterilización en felinos y obliga a tener un seguro de responsabilidad civil para los canes. El trato más digno que aplica el legislador también refleja ese giro cultural de los últimos años y un vínculo más familiar con el animal. Incluso el Real Decreto 840/2011, que regula el trato de animales en explotaciones ganaderas, muestra también que esa preocupación existe en entidades productivas, donde estos seres siempre han tenido una función netamente utilitaria.

Existen empresas como BETA Implants, fundada en Galicia, especializada en prótesis para mascotas cuyos pacientes van desde perros hasta animales de granja. Tiene éxito porque hay demanda. Y hay demanda porque la gente se preocupa por sus animales. «Sí, sí, no es tan raro, nosotros le pusimos una férula a una gallina, y hace años se le hubiera cortado la pata o dejado morir», dice Nájar, que aprovecha para matizar: «Que una cosa es aprovechar los recursos económicos que uno tiene para el bienestar de las mascotas y otra hacerlo a toda costa para suplir huecos emocionales». ¿A qué te refieres?, pregunta ABC, y entonces se plantea un debate sobre un bienestar de la mascota mal entendido o entendido desde la visión humana.

«La cosa se nos ha ido un poco de las manos, lo de no tengo hijos pero tengo perros y cubro con ellos vacíos emocionales… O que una cosa es operar a tu chihuahua de cataratas y otra ponerle botines a juego contigo para que no te manchen la casa. El perro tiene que pisar terrenos diferentes y limarse las uñas. Algunos vienen a las clínicas con alteraciones dermatológicas porque les ponen colonia o usan el secador», lamenta esta experta en exóticos.

¿Estamos queriendo tanto que queremos mal a las mascotas? La psicóloga forense Marta de Prado explica que «no hay ninguna patología por adorar a tu animalito», sino que «el problema está cuando la mascota te aísla de otros aspectos de la vida social y del desarrollo personal». Y también si «sustituye un vacío emocional: un animal nunca puede cubrir el espacio de un hijo». Pero en general, De Prado defiende que el cuidado de un animal tiene «muchas cuestiones positivas» -menciona las terapias con caballos y perros, «que ayudan a canalizar algunas necesidades afectivas»- y dice que no hay nada malo si se atiende a su cuidado «con responsabilidad y cariño».

Un gato esfinge, una raza de felino sin pelo, durante una prueba de ecocardiograma, arriba. Debajo un schnauzer en una terapia laser y un pomerania con el tensiómetro. Todos en el Hospital Veterinario AniCure DE SAN BERNARDO

No obstante, sí que insiste en que es importante detectar si la mascota «interfiere en las relaciones del humano con otras personas y en su desarrollo personal». Y continúa: «No puede ser un intento desesperado de rellenar un vacío, ahí si podemos hablar de un duelo no resuelto o de dificultades emocionales y necesidades emocionales insatisfechas».

La antropomorfización es un término con el que la antropología explica este fenómeno: cuando una mascota deja de ser tratada como tal porque se le atribuyen patrones no animales o empieza a ocupar roles humanos. El reportaje de ABC: 'Mascotas: los nuevos 'hijos' cuestan a los españoles 3.000 millones al año' trató el término «perrhijo» y esta tendencia de «humanización». Juan Argüelles, veterinario y experto en etología canina, explica en ABC su visión de este fenómeno y de los vínculos tan intensos entre dueños y mascotas. «Los humanos tenemos una necesidad de cuidar a alguien, de los 25 a los 50 años es algo natural lo de querer cuidar de otros individuos. Cuando no tienes a quién, hay conductas de sustitución: no tengo hijos o ya se han independizado, pues cuido un perro. ¡Y no está mal!».

Para Argüelles, lo importante está en la responsabilidad individual para no desatender las necesidades básicas del animal y que no desarrollen conductas negativas o nerviosas. «¿Tu perro duerme en la cama? Está genial si tú quieres y él también. El perro está cumpliendo una función social, como lleva miles de años haciendo. Y le permite al humano expresar su propio comportamiento de expresar cuidados. Eso es necesario para mucha gente».

¿Y todos los cuidados que se dan están bien? El etólogo dice que «la clave está en que el animal tiene que poder hacer las conductas que le proporcionan bienestar. Si llevas a tu perro en carricoche porque tiene artrosis y mucho dolor, pero al llegar al parque le dejas olfatear, está bien; pero si lo llevas porque sí, no. Lo mismo sucede con bañar al perro todas las semanas, pues si se agobia y sufre con el secador, igual es excesivo. La clave es no privarles de comportamientos propios de su especie».

Al margen de esto, la mayor sensibilidad hace que los vínculos sean tan fuertes que condicionan decisiones familiares y económicas. María Luisa Fernández, presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, recuerda un caso: «Una familia con un nivel adquisitivo muy normal que un año se quedó sin vacaciones porque decidieron salvar a su perrito de seis años, estaba muy enfermo porque una de las venas que van al hígado no drenaba bien y le producía una autointoxicación continua, estaba siempre hecho polvo, y se decidió operarle por cateterismo, en una operación muy cara para salvar al animal. Destinaron el dinero de sus vacaciones a la intervención. Se te ponen los pelos de punta, es muy bonito».

Limpieza dental de un perro en el Hospital Veterinario AniCure DE SAN BERNARDO

Fernández, que también es consejera del Área de Pequeños Animales del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, ha vivido la evolución: «La sensibilidad en la sociedad ha cambiado muchísimo, ese animal no es cualquiera, es tu compañía y responsabilidad, no es tan raro que una persona opere a un hámster o un periquito, que con el precio de la operación compras en el mercado unos cuantos, pero queremos lo mejor para los nuestros».

Por su parte, Paloma Ballester, veterinaria del Servicio de Medicina Interna y Urgencias de Anicura Velázquez Hospital Veterinario, en Madrid, explica que las clínicas han ido evolucionando según las demandas de los propietarios. En su clínica cuentan con TAC (escáneres), servicio de cardiología, endoscopia, laparoscopia, ecocardiogramas y servicio de oncología, entre otros.

«Hace 10 años era implanteable hacer un TAC a un perro o la gente diría que no veía la necesidad de pagarlo o hacerlo. Hoy, todavía hay gente que se sorprende, pero cada vez más personas están dispuestas y lo piden, ya no hay que insistir tanto», explica Ballester. Esta veterinaria habla con ABC horas después de realizar una costosa operación a una perra de 12 años, paciente geriátrico, para quitarle la vesícula biliar igual que se hace con los humanos: «Es una cirugía bastante complicada, pero la propietaria fue proactiva. La veterinaria ha pegado un 'boom' muy fuerte, nunca se equiparó y ahora está al mismo nivel o incluso más que la humana. Se hacen maravillas que antes solo se hacían en humanos».

Según el informe de Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (Amvac) de 2025, la actividad económica de la sanidad animal en España se cifró en 36.681 millones de euros el año pasado, esto significa que aportan un 2,3 por ciento del PIB español. Una contribución significativa. La factura en la clínica marcó este último año un crecimiento del 9,2 por ciento respecto al dato anterior. La facturación es de 2.853 millones y se estima que sean 3.840 para el 2030.