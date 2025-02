La ONG del catalán vuelve a 'espiar' a los alumnos y los "graba", esta vez en los espacios de ocio juvenil

Lo han vuelto a hacer. La ONG del catalán Plataforma per la Llengua, regada desde hace años con subvenciones públicas, ha vuelto a 'espiar' a los alumnos. Hace años levantó polémica por hacerlo en los patios de las escuelas sin permiso de las familias y ahora lo ha hecho en los centros de ocio juvenil a los que acuden los alumnos, muchos menores de edad, fuera del horario lectivo.

La entidad ha realizado un estudio con el objetivo de fiscalizar el uso del catalán que hacen los usuarios de estos espacios, de edades comprendidas entre los 5 y 18 años. Según reconoce la entidad en su informe, consultado por ABC, los observadores que acudieron a dos centenares de centros que forman parte del informe no indicaron a los responsables de los mismos cuál era el objeto de su investigación.

«Los observadores se desplazaban al lugar en el que se hacían las actividades y, sin interferir con ellas, recogían información tanto de cariz cuantitativo (el número de conversaciones, la lengua utilizada y más información diversa respecto a los interlocutores) como de cariz cualitativo (en qué contextos se dan los cambios de lengua, por qué motivos y qué perfil de personas). Es necesario precisar que los centros de ocio juvenil no sabían cuál era el tema concreto de estudio, para evitar que el comportamiento lingüístico fuera diferente a lo habitual«, admite la entidad en el apartado del informe relativo a la 'Metodología'.

Plataforma per la Llengua, reconoce, asimismo, que para elaborar su estudio ha utilizado grabaciones de notas de voz que recogen «situaciones» sin especificar si ha grabado directamente a los jóvenes. «Además de los datos cuantitativos, durante las observaciones también se recogió información de carácter cualitativo grabando, mediante notas de voz, las situaciones que se pudieran enmarcar en algún comportamiento destacable, sobre todo en lo referente a los cambios de lengua en las conversaciones que podría ser de interés para entender los datos que hemos mostrado anteriormente», apunta en el estudio. En concreto, reconoce que se han recogido 138 notas de voz, de las que han deducido que «los niños son quienes hace un uso más bajo del catalán, sobre todo cuando hablan entre ellos, aunque aumenta cuando en la conversación participa algún monitor o ninguna». Señala que se ha fijado, básicamente, en "los cambios de lengua durante las conversaciones" y "el rol de los monitores como referentes lingüísticos de los jóvenes".

Para el estudio se han efectuado observaciones en 22 instalaciones, se han recogido 3.954 conversaciones en las que ha intervenido 1.413 participantes y se han hecho 138 registros de voz para el análisis cualitativo.

Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe avanzan en declaraciones a ABC que denunciarán los hechos ante el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. «Plataforma per la Llengua ha vuelto a espiar a menores de edad en su rato de ocio. Todo apunta a que esta 'pseudoinvestigación' se ha hecho sin el conocimiento de los padres, porque ni tan solo los monitores conocían que estaban participando en este estudio. Es realmente grave que esto vuelva a ocurrir, que 1.200 menores y casi 300 monitores sean observados por estos inquisidores lingüísticos, que se recojan casi 4000 conversaciones y que se reconozca que hay grabaciones«, señala la presidenta de la AEB, Ana Losada.

«La AEB ya esta elaborando la queja ante el Defensor del Pueblo y la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos este estudio para que investigue cómo se ha realizado y los permisos solicitados a los responsables de estos menores para formar parte de él«, añade.

Plataforma per la Llengua reconoce que para elaborar su informe no ha realizado encuestas, solo observaciones, y que ha utilizado datos de una encuesta pasada de la Generalitat. «Lamentablemente, no tenemos datos directos referentes al perfil sociolingüístico de las personas que participan en las seis asociaciones estudiadas. Sin embargo, podemos conocer cierta información gracias a la encuesta sobre generaciones y participación, efectuada por el Centro de Estudios de Opinión en 2023»

El trabajo de campo de la ONG del catalán que se recoge en el informe «El estado del catalán en los centros de ocio juvenil. Estudio sociolingüístico en el asociacionismo educativo de base voluntaria y comunitaria en Cataluña», se realizó entre los meses de mayo y de noviembre de 2023 y concluye, según indica la entidad, que «de cada dos conversaciones entre niños en estas instalaciones sólo una se produce en catalán».

La entidad dedicada a la promoción del catalán y polémica por la realización de estudios de usos lingüísticos de incógnito en los patios de los colegios, ha realizado otros estudios anteriores de espaldas a las familias. En 2021, fiscalizó a través de encuestas realizadas sin informar a las familias el uso del catalán en el patio de tres institutos de Valls (Tarragona) y en 2019 publicó con la misma metodología un 'Estudio sociolingüístico en los patios de escuelas e institutos de zonas urbanas de Cataluña' basado encuestas del mismo tipo realizadas en una cincuentena de centros educativos.