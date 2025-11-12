Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran once agentes de la UCO y el propio García Ortiz
Pleno del Congreso
Junts, a Sánchez: «Sus incumplimientos han llevado a bloquear la legislatura»

Una ola de frío procedente del Ártico deja mínimas récord en varias ciudades de Estados Unidos

Se han registrado -2ºC en Jacksonville (Florida) y Savannah (Georgia), un valor que no llegaba tan pronto desde 1976

La Aemet pone en aviso a España por fuertes lluvias, tormentas y las primeras heladas del otoño: alerta naranja en estas zonas

Una mujer camina entre la lluvia en Manhattan.
Una mujer camina entre la lluvia en Manhattan. AFP

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estados Unidos se encuentra sumido en una ola de frío. Este mismo martes varias ciudades han marcado temperaturas mínimas récord para un 11 de noviembre. En concreto, se han registrado -2ºC en Jacksonville (Florida) y Savannah (Georgia), un valor que no llegaba tan ... pronto desde 1976, informa la CNN.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app