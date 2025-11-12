Una ola de frío procedente del Ártico deja mínimas récord en varias ciudades de Estados Unidos

Estados Unidos se encuentra sumido en una ola de frío. Este mismo martes varias ciudades han marcado temperaturas mínimas récord para un 11 de noviembre. En concreto, se han registrado -2ºC en Jacksonville (Florida) y Savannah (Georgia), un valor que no llegaba tan ... pronto desde 1976, informa la CNN.

La ola de frío procedente del Ártico afecta de lleno al este del país. En concreto son más de 24 las ciudades que están igualando o superando récords previos. Miami, por ejemplo, con 9 grados, se quedó a solo uno de romper su mínimo histórico para la fecha.

De hecho, en Florida, añade la CNN, estas consecuencias se hacen visibles en las iguanas de sangre fría. Los animales están paralizados, al haber sufrido una especie de congelación y perdido así su control muscular. Si las temperaturas suben lo suficientemente deprisa, pueden recuperarse.

Por el momento, la nieve sigue acumulándose en toda la parte este de los Grandes Lagos. Así, el temporal ha llevado a que se active por primera vez en este 2025 el fenómeno de nieve por efecto lago.

Hasta ahora, la nevada más intensa se ha dado en el oeste de los Grandes Lagos. En concreto han caído hasta 300 milímetros a más de 80 kilómetros al sur de Chicago. De hecho, añade la CNN, el Servicio Meteorológico Nacional ha declarado la existencia de condiciones peligrosas para viajar en esa zona, en concreto en los condados del norte de Iroquois y Kankakee.

Aunque los pronósticos eran de nevadas históricas de más de 250 milímetros en Chicago, finalmente ha registrado entre 25 y 75 mm de nieve, que se han visto acompañados de fuertes vientos y truenos. Más allá de Chicago, Knoxville ha registrado otro récord: el de la nevada más temprana desde 1996.

Cambios para el fin de semana

Según ha informado el Servicio Meteorológico de EE.UU. y recoge la CNN, la ola de frío está llegando a su fin y las temperaturas comenzarán a subir en el centro y sur del país durante la segunda mitad de la semana.

Así las máximas van a situarse de 10 a 25 grados por encima de la media. En concreto, en el Medio Oeste los termómetros pueden alcanzar los 21 grados para el fin de semana en lugares que esta semana han visto las primeras nevadas de la temporada.

Ocurrirá lo mismo al sur, donde van a volver a tener temperaturas de verano. Asimismo, en Florida los termómetros marcarán entre 25 y 27 grados.

Fuera de las temperaturas veraniegas se va a quedar el noroeste, donde seguirán por debajo de lo habitual en los próximos días.