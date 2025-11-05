La Aemet pone en aviso a España por fuertes lluvias, tormentas y las primeras heladas del otoño: alerta naranja en estas zonas

España se despide este miércoles de la estabilidad para dar paso a un nuevo episodio de lluvias fuertes, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La llegada de un nuevo frente atlántico ha comenzado a dejar precipitaciones intensas en ... buena parte del oeste peninsular, que irán extendiéndose en las próximas horas por regiones como Galicia, Castilla y León, Extremadura, Asturias, Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha.

Según advierte el organismo en su previsión para estos días, esta será «una jornada desapacible en zonas del norte y oeste de la Península» tras el paso de este nuevo temporal. Las próximas horas estarán marcadas por las fuertes precipitaciones, a las que también acompañarán «vientos intensos, mal estado de la mar y tormentas» que dejarán en aviso amarillo y naranja a varias regiones de nuestro país.

La situación se complicará aún más a partir del jueves, cuando se espera que entre una vaguada acompañada de una masa de frío. Así, tras varias semanas de temperaturas por encima de lo habitual para la época, comenzarán a bajar por fin las temperaturas en buena parte de la Península. Este cambio brusco de tiempo precipitará también que, durante los próximos días, comiencen a producirse las primeras heladas generalizadas de la temporada, así como nevadas copiosas en algunos puntos de montaña.

🌡️Las temperaturas estarán por encima de normal para esta época; el jueves bajarán y serán las normales a la época manteniéndose así hasta el domingo.



El domingo se esperan las primeras heladas generalizadas en el interior norte peninsular. pic.twitter.com/wjZOjNaYol — AEMET (@AEMET_Esp) November 3, 2025

Un nuevo frente de lluvias se extenderá dejando avisos amarillos y naranjas en muchas provincias

A partir de este miércoles, un nuevo frente atlántico irá avanzando por la Península de oeste a este, dejando lluvias a su paso. Serán, según apunta el organismo, días muy inestables en buena parte del norte y oeste peninsular, con precipitaciones generalizadas en casi todo el territorio español. En algunos casos, incluso vendrán acompañados de «vientos intensos, mal estado de la mar y tormentas».

Las zonas más afectadas serán Galicia, Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía, donde se espera que las lluvias sacudan con fuerza a lo largo de esta jornada. De hecho, en provincias como Sevilla, Huelva y Cádiz se han activado avisos naranjas (riesgo importante) por precipitaciones que podrían superar los 30 mm en una hora, mientras que el viento también afectará con dureza en Asturias, con rachas de más de 100 km/h.

El oeste peninsular no será la única zona de España donde lloverá a lo largo de este miércoles. También se esperan precipitaciones abundantes en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón, aunque llegarán ya a últimas horas de la tarde.

➡️El miércoles 5 será una jornada desapacible en zonas del norte y oeste de la Península: habrá lluvias, vientos intensos, mal estado de la mar y tormentas.



🟠Avisos naranjas: peligro importante por lluvias muy fuertes, olas de más de 6 metros y rachas de viento muy intensas. pic.twitter.com/OdJYbhJ7bs — AEMET (@AEMET_Esp) November 4, 2025

El frente continuará avanzando hacia el este a lo largo del jueves 6, acercándose con intensidad a Aragón, Cataluña, puntos de la Comunidad Valenciana e incluso Baleares. Desde el organismo no descartan que se puedan producir en estas mismas regiones tormentas localmente fuertes y granizo. En el resto del país se esperan chubascos algo más aislados y débiles, que podrían ir remitiendo a lo largo de la tarde.

En cuanto al viernes, todo apunta a que otro frente entrará por Galicia y seguirá avanzando por el noroeste. La incertidumbre aumenta conforme nos adentramos en el fin de semana, aunque parece que se mantendrá este escenario inestable, con lluvias en el Atlántico e incluso en algunos puntos del Mediterráneo.

Fuerte bajada en las temperaturas de España: llegan nevadas y heladas generalizadas

Además de las lluvias que se esperan estos días, la gran novedad en cuanto al tiempo será el descenso de las temperaturas que se espera a partir de esta semana. Aunque los valores han estado por encima de lo habitual durante estos primeros días, a partir de este próximo jueves podrían bajar por la llegada de una masa de aire frío a la Península Ibérica.

A partir de esta fecha, los termómetros se desplomarán en buena parte del país, llegando a bajar casi 10 grados en algunos puntos del interior de Castilla-La Mancha y Andalucía, así como en Pirineos. Gracias a ello, veremos las primeras nevadas de la temporada, que este jueves podrían dejar hasta 30 centímetros de nieve en cotas altas, hasta 1.500 metros, del Pirineo oscense y catalán.

✅❄️ Está confirmado: entre el jueves y el viernes la nieve caerá en España: probables acumulaciones de hasta 20 cm.



🗞️ 👇 Repasa las zonas. https://t.co/LSarDLp7SQ — Meteored España (@MeteoredES) November 4, 2025

No serán las únicas zonas donde los valores se mantengan frescos en estos próximos días. En ciudades como Madrid, Jaén o Cáceres, las máximas quedarían en torno a los 15ºC, mientras que en zonas del norte y algunos puntos de montaña del centro no llegarían a los 10ºC. Tan solo en Extremadura, Andalucía, Murcia, puntos de Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña se alcanzarán los 20 grados.

En cuanto al fin de semana, parece que el frío se irá extendiendo por la Península, tal y como vaticina la Aemet. «El domingo se esperan las primeras heladas generalizadas en el interior norte peninsular», han apuntado desde el organismo de meteorología.