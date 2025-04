El nombramiento de Isabel García, impuesto por Ferraz, enciende otro fuego en Igualdad: «La ministra se encuentra con el pastel»

Decir que el Ministerio de Igualdad vuelve a arder como la zona cero de un volcán ya no es novedoso. Contar que la escisión dentro del PSOE, en el seno de una coalición de gobierno y entre sectores del feminismo viene provocada ... por la bandera que siempre enarbola la izquierda, que es la de la igualdad y la lucha por los derechos de las mujeres, no parece noticioso. Y señalar, por último, que los derechos del colectivo trans no provocan una grieta en las bancadas progresistas, sino más bien una sima profunda, es obvio. Lo relevante es que hemos cambiado de legislatura, Podemos ya no está en el Gobierno y ni Carmen Calvo ni José Luis Ábalos tienen cargos estructurales en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque un nombramiento en el que el tándem tiene mucho que ver -Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres- ha vuelto a provocar el incendio en un ministerio donde los cortafuegos habituales no funcionan.

La ministra que ha recuperado el codiciado cetro de Igualdad para el PSOE, Ana Redondo, se encontraba el pasado jueves en Valladolid presentando una exposición de Enrique Reche cuando estallaba la polémica después de que el último Consejo de Ministros de 2023 hiciese público 24 horas antes el nombre que cerrará su equipo en Igualdad. Poco tardó Sumar en hacerse eco de la indignación que cundió entre organizaciones como la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas por la elección para dirigir el Instituto de las Mujeres y pedir el cese inmediato de Isabel García. Para el socio de gobierno de Sánchez, la revocación del nombramiento de García en el organismo principal que pende del Ministerio de Igualdad es indispensable, al tiempo que desde las filas magentas tildaban de «vergonzoso y decepcionante» este estreno de Redondo en Igualdad. Pero según ha podido saber ABC, poco ha tenido que ver la ministra vallisoletana en la designación de la antigua delegada federal en Ferraz de los derechos LGTBI, conocida por sus posiciones enconadas frente a la Ley Trans y los postulados 'queer' (la doctrina que propugna el abandono del sexo biológico y que encarnaban Irene Montero y su equipo). El aparato socialista ha sido quien ha decidido y la ministra se ha encontrado con el nombre sobre la mesa. Poco ha tenido que ver la nueva ministra de Igualdad en la designación de Isabel García al frente del instituto de su departamento Aun así, fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por este diario defendieron a la directora, a quien -apuntaron- «avalan su defensa de los derechos LGTBI en su trayectoria en el ámbito privado y también como servidora pública, así como su currículum en esta materia». García «ha estado siempre relacionada -dice Igualdad- con la gestión de equipos y la consecución de objetivos vinculados a las políticas de igualdad poniendo especial atención a las áreas de deportes, juventud, así como la lucha contra la violencia de género». Faltaba un alto cargo: ¿por qué? Fue muy llamativo que Redondo compareciese el 5 de diciembre por primera vez en la sala de prensa de La Moncloa para defender la primera ley de la legislatura, enrolada en su departamento (la paritaria) e hiciese pública la composición de todo su gabinete. Faltó un solo nombre: quién estaría al frente del Instituto de las Mujeres, epicentro de las controversias en la última legislatura. No hubo respuesta ese día, porque había decenas de nombres que se perfilaban y había que escoger el idóneo, según se dijo a este periódico. Había varias técnicas de prestigio reconocido y próximas al PSOE por las que se apostaba como óptimas para esa responsabilidad, tales como la escritora y periodista Nuria Varela, por ejemplo. No obstante, no ha sido hasta la última semana del año cuando se ha conocido que será García la directora del organismo por el que antes pasaron Antonia Morillas y Beatriz Gimeno. Isabel García se hizo conocida entre el colectivo trans por sus mensajes beligerantes ('las mujeres trans no son mujeres'), que abrió las carnes también de un sector socialista, como la dirigente Carla Antonelli (senadora de Sumar tras abandonar el PSOE por este debate interno). García también escribía contra Podemos en 2022, cuando precisamente fue premiada por el Ministerio de Montero por haber inspirado la red de municipios contra la violencia de género en la comunidad en la que entonces trabajaba, la valenciana. La hoy directora del Instituto de las Mujeres disparó contra los morados por haber -dijo- arribado decididos al Gobierno para «dividir al movimiento feminista y LGTBI» y sacar rédito político, lo que ha conseguido, según redactó ella, «en tiempo récord» con la Ley Trans, que «no es una buena ley», y logrando dar pábulo al «avance del heteropatriarcado» y al «borrado de las mujeres en lo político». El tándem Calvo-Ábalos en Ferraz Afín a los exministros Carmen Calvo y José Luis Ábalos, en la recomendación de García para el instituto más representativo de las mujeres se ve la sombra de estos dirigentes, toda vez que son tres de los firmantes del archiconocido manifiesto de Ferraz contra la Ley Trans que pergeñó Unidas Podemos. Poco después, Calvo y Ábalos 'saltaban' del Gobierno por orden de Pedro Sánchez y eran recolocados en Ferraz, se tamizaba buena parte del articulado de la normativa trans, Montero ganaba el pulso que mantenía viva la coalición de Gobierno y el pasado mes de marzo la prometida ley veía la luz. «Es una buena ley», dijo Redondo antes del descanso navideño, una normativa que apostó por mantener. Lo hizo al manifestarse hostil contra la reforma anunciada por Isabel Díaz Ayuso para la Ley Trans en Madrid. «Es una incoherencia que la ministra que reprochó a Ayuso ese recorte en derechos se sitúe en los mismos marcos ideológicos que ella, aunque está claro que el ascenso de García es impuesto y la ministra se ha encontrado con este pastel», dicen las organizaciones trans. El nombramiento de García debe ser revocado de inmediato, exigen. Las reacciones al polémico nombramiento siguieron ayer en cascada. La líder de Podemos, Ione Belarra, demandó al presidente del Gobierno el 'despido' fulminante de García al señalar que la «transfobia» es «incompatible» con el ejercicio de un cargo público. MÁS INFORMACIÓN «Límpiate la nariz después de cada viaje», el polémico billete de transporte para drogarte de forma segura

Murcia será la primera comunidad en introducir la asignatura 'Constitución' en la ESO Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, consultada por ABC, se manifestaron sorprendidas por la virulencia de estos ataques: «Es significativo de este linchamiento que exista un grupo de activistas convencidos, porque así se les ha hecho creer, de que pueden orientar la política del Gobierno y que sus exigencias deben ser atendidas». «No son admisibles los intentos de invadir, con otras agendas, las instituciones que tienen como fin luchar contra la discriminación estructural que padecen las mujeres», sentenciaron.

