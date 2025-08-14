Suscribete a
Las negociaciones sobre la reducción de la polución por plásticos se estancan

Las reuniones de los 184 países reunidos en Ginebra continuarán hasta la medianoche de este jueves. Arabia Saudí, Irán, Rusia y China quieren limitar el alcance del texto para evitar repercusiones económicas

Escultura de plásticos hecha por Benjamin Von Wong frente a la ONU en Ginebra
Escultura de plásticos hecha por Benjamin Von Wong frente a la ONU en Ginebra afp

María Teresa Benítez de Lugo

Corresponsal en Ginebra

El objetivo de reducir la contaminación por plásticos a nivel mundial parece cada vez más lejano tras el rechazo, este miércoles, de un texto presentado ante delegados de 184 países reunidos en Ginebra. Los representantes gubernamentales cuentan con apenas unas horas para consensuar ... un documento que siente las bases del primer tratado internacional sobre el tema.

