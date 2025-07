IA para eliminar plásticos flotantes del océano

Amazon Web Services (AWS) ha anunciado una colaboración con The Ocean Cleanup, una organización sin ánimo de lucro dedicada a liberar los océanos y ríos del mundo de la contaminación por plásticos. Esta colaboración aprovechará las avanzadas capacidades de inteligencia artificial, aprendizaje automático y computación en la nube de AWS para habilitar y acelerar el objetivo de The Ocean Cleanup de limpiar la Gran Mancha de Basura del Pacífico (GPGP, por sus siglas en inglés) y eliminar el 90 % del plástico flotante en los océanos para el año 2040.

Investigaciones recientes de The Ocean Cleanup revelaron que la GPGP está afectando a la capacidad del océano para ayudar a regular el clima, además de dañar a la vida marina. Eliminar estos residuos plásticos es esencial para proteger los ecosistemas marinos, preservar la biodiversidad y evitar que estos se desintegren en microplásticos que ingresan en la cadena alimentaria. Hasta la fecha, The Ocean Cleanup ya ha eliminado 29.000 toneladas de basura marina en todo el mundo, pero ahora se enfrenta al enorme desafío de encontrar y extraer fragmentos plásticos que se encuentran dispersos y que siguen contaminando los océanos.

Los sistemas de detección impulsados por la IA de AWS y su infraestructura en la nube permitirán acelerar y ampliar estos esfuerzos mediante un seguimiento preciso de la acumulación de plástico y la elaboración de modelos predictivos del movimiento de residuos. Esto permitirá optimizar la gestión de recursos y mejorar la eficiencia operativa, aumentando significativamente la capacidad de The Ocean Cleanup para detectar, rastrear y eliminar plásticos oceánicos, a la vez que se protege la vida marina.

«La contaminación por plástico representa uno de los desafíos ambientales más urgentes de nuestro tiempo, y la misión de The Ocean Cleanup es vital para la salud de nuestro planeta.», dice el Dr. Werner Vogels, CTO de Amazon.com. «Esta colaboración demuestra cómo la tecnología en la nube y la inteligencia artificial pueden ser herramientas poderosas para la gestión ambiental, no solo transformando datos oceánicos en información procesable, sino también creando un modelo de cómo la tecnología puede abordar estos desafíos ambientales críticos en todo el mundo.»

Caza de puntos críticos

Para abordar la enorme escala y complejidad de la contaminación plástica en los océanos, la colaboración entre AWS y The Ocean Cleanup se centrará en dos iniciativas críticas que abordan las limitaciones y desafíos tecnológicos actuales:

Desarrollo de un nuevo sistema con IA para una detección y seguimiento mejorado del plástico oceánico: mediante el desarrollo e implementación de una plataforma avanzada de inteligencia artificial y aprendizaje automático (ML), The Ocean Cleanup podrá identificar, rastrear y predecir con mayor eficacia la acumulación de plásticos en los océanos. En un primer momento, esta iniciativa se centrará en desarrollar capacidades de «caza de puntos críticos» en la GPGP, donde el plástico flotante está disperso de forma desigual en la superficie del océano. AWS proporcionará diversas tecnologías, desde IoT (Internet de las Cosas), satélites y Edge Computing, hasta el despliegue de drones y dispositivos flotantes resistentes para rastrear con precisión la acumulación de plástico. Aprovechando la computación de alto rendimiento para modelos de datos avanzados, AWS ayudará a The Ocean Cleanup en la creación de un sistema de «navegación de plásticos» que prediga el movimiento de los residuos y optimice las operaciones de limpieza. La solución integrará datos de múltiples fuentes, incluidos mecanismos de datos abiertos y modelos propios de The Ocean Cleanup, permitiendo dirigir las embarcaciones hacia las zonas óptimas de recolección en base a mediciones en casi tiempo real.

Implementación de una infraestructura en la nube para la protección de la vida marina: mediante la creación de nuevas tecnologías impulsadas por IA, AWS ayudará a The Ocean Cleanup a mejorar aún más sus sistemas de detección de vida marina. Automatizando esta labor, también se reducirá la necesidad de observadores de especies protegidas —personas encargadas de supervisar durante las 24 horas las operaciones de limpieza —, lo que contribuirá a reducir costes y permitirá destinar más recursos a la extracción de plásticos.

«La innovación y la tecnología punta siempre han estado en el corazón de nuestra visión para lograr la misión de liberar al mundo del plástico en los océanos.», dice Boyan Slat, CEO y fundador de The Ocean Cleanup. «Nuestra colaboración con AWS tiene el potencial de mejorar significativamente nuestras capacidades, y gracias a su tecnología podremos localizar mejor los puntos críticos donde se encuentra el plástico, optimizar nuestras operaciones de limpieza y asegurar que protegemos los ecosistemas marinos mientras eliminamos residuos plásticos dañinos. Nuestro objetivo final: una reducción del 90 % en la contaminación plástica global en los océanos para 2040.»

El éxito de esta colaboración se medirá por la cantidad de plástico extraído de los océanos y ríos del mundo. Al equipar a The Ocean Cleanup con sistemas de detección impulsados por IA e infraestructura en la nube de AWS, la eficiencia y efectividad de las operaciones globales de limpieza de plástico aumentarán significativamente. Juntos, AWS y The Ocean Cleanup no solo están acelerando la limpieza de los océanos, sino que también están demostrando cómo la tecnología puede desarrollarse y aplicarse para proteger los ecosistemas más vitales del planeta.