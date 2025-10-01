Muere la primatóloga británica Jane Goodall a los 91 años Dedicó su vida estudiar a los chimpancés, así como el papel que desempeñan los seres humanos en la protección de su hábitat

La científica y activista global Jane Goodall, que convirtió su amor infantil por los primates en una búsqueda permanente por proteger el medio ambiente, ha muerto este miércoles a los 91 años, según ha informado el instituto que ella misma fundó.

La primatóloga ha fallecido por causas naturales, según ha comunicado el Instituto Jane Goodall en una publicación en las redes sociales. «Los descubrimientos de la doctora Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia. Fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural», han afirmado.

La primatóloga convertida en conservacionista convirtió su amor por la vida silvestre en la labor de toda una vida que la llevó desde un pueblo costero inglés a África y, después, por todo el mundo. Se centró en comprender mejor a los chimpancés, así como el papel que desempeñan los seres humanos en la protección de su hábitat y la salud del planeta en general.

Goodall fue una pionera en su campo, tanto como mujer científica en la década de 1960 como por su trabajo en el estudio del comportamiento de los primates. Abrió el camino para que otras mujeres siguieran sus pasos, entre ellas la difunta Dian Fossey.

También atrajo al público hacia la naturaleza, al asociarse con la National Geographic Society para llevar a sus queridos chimpancés a sus vidas a través del cine, la televisión y las revistas.

