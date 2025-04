Sorpresa mayúscula en ‘La Revuelta’ ante la visita de la leyenda Jane Goodall: «Los chimpancés me recuerdan a ciertos políticos hombres»

Tras un 'simulacro' de apagón y sacar adelante una entrega histórica sin público y prácticamente a oscuras, 'La Revuelta' despidió abril este miércoles 30 retomando la normalidad y marcándose un enorme tanto con la invitada, «toda una leyenda histórica», en palabras de David Broncano, que la presentaba como «una de las personas que más ha hecho avanzar la ciencia, la biología y la protección de los animales en el mundo».

No merecía menos. Y es que en el teatro Príncipe Gran Vía se dio cita la etóloga británica Jane Goodall, primatóloga que pasó media vida estudiando el comportamiento de los chimpancés en libertad y analizando sus estructuras sociales. Por esa labor ha sido reconocida como Mensajera de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, ha cosechado 50 títulos 'Doctor Honoris Causa' a sus espaldas, así como un centenar de premios, entre ellos el Príncipe de Asturias de Investigación en 2003, o la Medalla de Oro UNESCO.

🐵 Nadie ha visto venir esta entrada legendaria de Jane Goodall enseñando a Broncano a hablar chimpancé. #LaRevuelta @JaneGoodallEspa pic.twitter.com/6zRSiyPGWx — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 30, 2025

Por segunda vez en 'La Revuelta', Broncano tuvo que realizar la entrevista en inglés y traduciendo simultáneamente al castellano. Aunque la invitada dejó claro que «puedo hablar en español, pero tú no puedes hablar en chimpancé». Así, enseñarle al presentador unas nociones del 'idioma' de los primates fue lo primero que Goodall intentó en el programa.

El segundo, entregarle al jienense uno de los regalos más especiales hasta la fecha. Un chimpancé de peluche parecido a uno de los primeros animales que ella estudió en sus primeros años en África. Lo llamó David Barba Gris, y la primatóloga le sacó cierto parecido al anfitrión, que recibía el muñeco entusiasmado. «Hace tiempo que no tengo peluches, pero lo voy a meter en la cama», afirmaba.

Jane Goodall le contó a Broncano que ha sido amante de los animales desde bien pequeña, aunque su verdadera vocación la descubrió a los 10 años, cuando le regalaron el libro de 'Tarzán, el rey de los monos'. «Me enamoré de ese glorioso rey de la jungla, aunque se casó con la Jane equivocada», narraba.

Con tan 23 años emprendía por primera vez rumbo a África para observar el comportamiento de los animales y empezar a escribir libros. «La gente se reía de mí, me decían que no era más que una chica, y hace 80 años las chicas no hacían ese tipo de cosas». Su madre, en cambio, no solo la apoyó, sino que la acompañó.

Los revolucionarios descubrimientos de Jane Goodall

Godall compartió en el programa de Televisión Española sus hallazgos como la primera investigadora que se atrevió a integrarse en un grupo de chimpancés salvajes, cuyas peleas a día de hoy le recuerdan a las de «ciertos políticos hombres». Hay perfiles como los 'bully' que se enfrentan entre mancho, si bien solo en dos ocasiones han sido agresivos con la científica y su equipo.

De los regalos más increíbles que hemos visto en el programa. Espero que no acabe en el camerino de Broncano junto a la camiseta de Pito Camacho.#LaRevuelta @JaneGoodallEspa pic.twitter.com/91HqS3HBhN — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 30, 2025

Sin embargo, sus descubrimientos también cambiaron la percepción del comportamiento de estos animales. «Fue fascinante ver que había personalidades diferentes», relató al rememorar, por ejemplo «una hembra mayor pero con sex appeal» a la que todos los machos seguían si estaba sexualmente receptiva. «En un día llegó a mantener 72 relaciones», reveló. Asimismo, averiguó que son capaces de mantener relaciones largas. «Darse cuenta que los animales tienen sentimientos fue un paso muy importante. Cualquiera que tenga un gato, un perro un conejo... ahora lo constata».

También marcó un antes y un después su descubrimiento del uso de herramientas por parte de estos animales. «En diferentes partes de África hay diferentes usos de herramientas, es como una especie de cultura», explicó sobre las comportamientos de los primates. Algo que ahora se da por hecho, pero que en esa época se desconocía.