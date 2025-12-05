Suscribete a
ABC Premium

Los movimientos antivacunas disparan el sarampión y la tos ferina en Argentina

Organismos de pediatría han alertado sobre la abrupta caída en los niveles de vacunación y su impacto en la salud de los menores

El Senado de Estados Unidos confirma al antivacunas Robert Kennedy Jr como secretario de Salud

Javier Milei celebrando las elecciones legislativas
Javier Milei celebrando las elecciones legislativas efe
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No se trata solamente de una moda vinculada con la pandemia del coronavirus. El movimiento antivacunas ha crecido en los últimos años de manera exponencial y lo que parecía un simple desacuerdo en materia sanitaria está teniendo consecuencias alarmantes. Un claro ejemplo de ello ocurre ... en Argentina, país en el que esta semana ha salido a la luz la muerte de siete niños por tos ferina. Organismos de pediatría alertan sobre la abrupta caída en los niveles de vacunación y su impacto en la salud de los menores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app