Los movimientos antivacunas disparan el sarampión y la tos ferina en Argentina

No se trata solamente de una moda vinculada con la pandemia del coronavirus. El movimiento antivacunas ha crecido en los últimos años de manera exponencial y lo que parecía un simple desacuerdo en materia sanitaria está teniendo consecuencias alarmantes. Un claro ejemplo de ello ocurre ... en Argentina, país en el que esta semana ha salido a la luz la muerte de siete niños por tos ferina. Organismos de pediatría alertan sobre la abrupta caída en los niveles de vacunación y su impacto en la salud de los menores.

La triste noticia se ha conocido esta semana a través de Boletín Epidemiológico Nacional. Siete niños perdieron la vida este año en Argentina a manos de la tos ferina, una enfermedad respiratoria que ha avanzado con fuerza en las distintas provincias del país. La mayor cantidad de casos, según el informe, se concentran en la Región Centro y en el Sur. Especialmente, en la austral Tierra del Fuego.

Concretamente, el documento advierte que en las primeras semanas de 2025 los centros de salud informaron acerca de más de 5.000 casos sospechosos, de los cuales 688 finalmente se confirmaron. La cifra es la más alta de los últimos cinco años.

Asimismo, el organismo asegura que hay una relación directa entre el nivel de contagio de la enfermedad y la caída del grado de vacunación. «Existen vacunas seguras y efectivas para prevenir la infección por Bordetella pertussis. Sin embargo, se registra a nivel mundial, regional y nacional un descenso progresivo de las coberturas que redunda en una acumulación de personas susceptibles a contraer la enfermedad», menciona el boletín.

Alerta por sarampión

Pero no es esta la única enfermedad que se propaga de manera peligrosa en medio de la expansión de la corriente antivacunas. Sin ir más lejos, esta semana Chile ha emitido una alerta sanitaria por casos de sarampión provenientes de su país vecino, donde se han registrado 35 casos. La portavoz del Gobierno chileno, Camila Vallejo, dio a conocer las razones de esta medida: «Conocido el incremento de los casos en Argentina, producto de las bajas de cobertura de vacunación en el país vecino, hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica y al mismo tiempo a reforzar la campaña de vacunación en Chile«.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) había advertido que la cobertura de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas), que se aplica a los cinco años, cayó al 46% en el año 2024, frente al 90% registrado entre 2015 y 2019. También alertó que la vacunación infantil y adolescente pasó de tener un 90% de cobertura en 2015 a menos del 50% este año. Por este motivo, al 15 de noviembre pasado había 35 casos de sarampión confirmados.

Antivacunas en el Congreso

Cabe tener en cuenta que, si bien el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, no se opone abiertamente a las vacunas, en muchas ocasiones recibió acusaciones en este sentido. En primer lugar, el país sudamericano ha abandonado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero, además, este mismo año el mismo jefe de Estado ha mantenido una reunión con el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., públicamente antivacunas. «Tenemos visiones similares sobre el rumbo a seguir», dijo el ministro de Salud de la Casa Rosada tras su visita.

Pero no solamente el Ejecutivo ha tenido un acercamiento en esta línea. La semana pasada el mismo Congreso nacional también ha sido sede de una exposición antivacunas por parte de Marilú Quiroz, diputada del Pro, partido fundado por Mauricio Macri. La exótica presentación mostraba a un hombre de torso desnudo que sostenía un teléfono móvil mediante un supuesto imán colocado en su cuerpo a través de vacunas.

Días mas tarde, tras conocerse las preocupantes cifras de mortalidad infantil, lo que parecía una extraña exposición en el Parlamento, exhibe sus consecuencias más dramáticas. El impacto no solo preocupa a la salud de los argentinos, sino que empieza a poner en riesgo a otros países de la región.