Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue la manifestación en Valencia por el aniversario de la dana

El 'mosquito del metro' no es londinense y podría haber nacido hace más de mil años en el Antiguo Egipto

La evolución de la forma 'molestus' también tiene implicaciones significativas en la propagación del virus del Nilo

Alertan de brotes «récord» de virus del Nilo y chikunguña transmitidas por mosquitos en Europa

La evolución de la forma molestus también tiene implicaciones significativas en la propagación de los virus
La evolución de la forma molestus también tiene implicaciones significativas en la propagación de los virus ABC

C. G.

Una nueva investigación, publicada en la revista 'Science', ha descubierto los orígenes antiguos del mosquito urbano 'Culex pipiens molestus', también conocido como el 'mosquito del metro de Londres', lo que desmiente la teoría que se mantenía hasta ahora sobre cuándo evolucionó por primera vez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app