Más de un millón de euros para «no dejar a nadie atrás»

La Fundación Mutua Madrileña entregó ayer un millón de euros a 35 nuevas iniciativas de ONG españolas que trabajan dentro y fuera del país en sus decimoterceras Ayudas a Proyectos de Acción Social. Discapacidad, integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, apoyo a las víctimas de violencia de género y trata, cooperación al desarrollo y ayuda a la infancia y a personas mayores o sin hogar son los ámbitos que fueron reconocidos en el acto de entrega celebrado en Madrid y presidido por el teniente general al mando de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos, y el presidente del Grupo Mutua y su fundación, Ignacio Garralda.

«En estos tiempos de incertidumbre, donde las necesidades sociales se multiplican, nuestro compromiso con la acción social se fortalece», expresó Garralda, que asegura que no quieren «dejar a nadie atrás».

La ONG It Will Be podrá reforzar con la ayuda su proyecto educativo contra el trabajo infantil en las ladrilleras de Pasahaur, a 60 kilómetros de Nueva Delhi, en colaboración con los salesianos. «En las ladrilleras trabajan todos los miembros de la familia, incluido niños, para incrementar su producción, nuestro proyecto es para dar apoyo a Pasahaur Don Bosco y puedan ofrecer acceso a educación, comida y atención sanitaria a los niños de las familias que están trabajando en las ladrilleras», explica Sofía Aranzana, responsable de comunicación de la ONG It Will Be, que recuerda que las familias trabajan a temperaturas muy altas en condiciones muy duras.

Esta ONG también se enfoca en que las propias asociaciones de la India sean capaces de conseguir ayuda de empresas locales y no dependan de capital de otros países. «Cada vez es más difícil enviar financiación a India -explica que no es un país prioritario para la cooperación española- y nuestro trabajo ahora es intentar hacerlos independientes de la ayuda extranjera, estamos trabajando en capacitarlos para que encuentren financiación dentro de su país», continúa Aranzana, que subraya lo más importante para los cooperantes: «No queremos que sea 'gracias a nuestra ayuda', no; es cooperación, nosotros colaboramos con ellos y ellos nos ofrecen otras cosas. Es una simbiosis».

Los proyectos elegidos por la Fundación Mutua para personas sin hogar se desarrollan en centros de acogida con voluntariado, formación y oferta de servicios básicos. Labor que el Proyecto Espacios Abiertos de la Asociación Realidades para la Integración Social verá ahora impulsara. Ellas ofrecen centros de día para personas vulnerables en las zonas madrileñas de Villaverde y Usera y en el municipio de Coslada.

«Las personas que tienen una situación de exclusión social grave y que duermen en el espacio público no tienen un sitio donde poder cubrir su aseo personal, lavar la ropa o tener una alimentación básica, nosotras detectamos que en la zona sur de Madrid no existían estos centros y que estas personas tenían que pasar horas y horas durante el día caminando para llegar a ellos, pensamos que estas zonas eran un lugar estratégico donde las personas sin hogar podían a acceder a todos estos servicios sin tener que desplazarse a la almendra central de Madrid... Bastante tienen ya como para tener también que desplazarse tanta distancia», explica María Jesús Muñoz, presidenta de la Asociación Realidades. Los beneficiarios de estas ayudas recibirán desayunos y comidas, bienes personales y de higiene, y se les proporcionará servicio de ducha y lavandería.

Por su parte, la Fundación Civil San Francisco Javier potenciará su proyecto en Navarra para ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión a obtener el permiso de conducir y mejorar sus oportunidades laborales. «Les ayudamos económicamente a sacarse el carnet y hacemos un seguimiento personal para ver si acuden a las clases, también ayudamos en las gestiones porque algunos aunque conozcan el idioma la comprensión teórica les cuesta más... Es la forma de que puedan acceder a más puestos de trabajo y de fuera de los pueblos», explica Carlos Aguerri, técnico de la entidad.

Este año las ayudas beneficiarán de forma directa a unas 21.000 personas dentro y fuera de España. Desde su inicio, Fundación Mutua lleva destinados ya más de 11 millones de euros, ha ayudado a más de 380 proyectos sociales y beneficiado a más de 410.000 personas. Ayer, también se homenajeó a la UME por su dedicación en las inundaciones de la DANA de Valencia, así como por sus 20 años de intervenciones y trabajo.