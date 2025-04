¿Qué es la 'manosfera'? Me zambullí en subforos misóginos y esto descubrí

Existe la creencia de que lo peor de internet se oculta en recovecos oscuros donde solo experimentados usuarios acceden evadiendo filtros. No es del todo cierto. Hay contenido peligroso al alcance de cualquiera. Un minuto fue necesario para que la redactora que suscribe estas líneas ... entrase en un subtema del foro americano '4chan' donde los participantes se animan a compartir imágenes de sus esposas y novias desnudas para ver cómo cambian sus cuerpos después de ser madres. Fotografías sin consentimiento.

Lamentablemente es más frecuente de lo que parece que se compartan imágenes y vídeos de chicas desnudas o en poses explícitamente sexuales sin permiso. Algunos consideran que se lo merecen porque ellas las enviaron antes. Otros lo hacen por camaradería con el resto. En Forocoches se llegó a publicar la identidad y datos personales de la víctima de La Manada de Pamplona. Y cientos de mensajes contribuyeron a poner en duda su declaración y no la de los violadores. No significa que todos los foreros sean así, sino que son espacios donde algunos muy ruidosos dan rienda suelta a estos comportamientos.

«Encontrarse con estos espacios es muy fácil. Muchos son en abierto. Podemos llamar 'manosfera' a los foros más brutales como los de prostitución, pero también donde los varones comparten afinidades, puede pasar en los de deportes o de economía. Aunque no se junten para hablar de mujeres, según su confianza aumente, algunos empiezan a sentirse más cómodos y sueltan altas dosis de misoginia», explica a ABC Asunción Bernárdez, catedrática de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que trabaja en el proyecto de investigación 'La manosfera en las redes sociales. Produsage cultural para revertir los estigmas de género y la cultura del odio'.

Los usuarios sueltan lo más denigrante que se les ocurre. Funciona así de fácil y no tiene repercusión legal. Puede probar ahora el lector a escribir en su buscador «La princesa Leonor se relaja en la playa» y un enlace le llevará al citado foro español. No es necesario reproducir en estas páginas los comentarios vejatorios sobre su físico. Y no hace falta irse a estas webs para encontrar contenido hostil y violento hacia tantas otras mujeres.

Basta una búsqueda en Google y unos pocos clics después aparecen bromas sobre que a las «feas» y a las «gordas» no las violan y son las que más protestan en las manifestaciones feministas o otros memes como «no es violación si ella está dormida».

La exitosa serie 'Adolescencia', producida por Netflix, muestra como la 'manosfera' o 'machosfera', término para referirse al ecosistema de foros, blogs y redes sociales donde se promueve una masculinidad hegemónica frente a la igualdad y se considera que cualquier avance de las mujeres es en detrimento del hombre, influye en la percepción de los varones más jóvenes para relacionarse con las chicas.

La popular serie de Netflix menciona también la filosofía de la pastilla roja ('the red pill' en inglés), idea sacada de la película 'Matrix'. Un ritual metafórico que nació con un subtema del foro americano Reddit bajo el mismo nombre hace ya 10 años. En España, hay youtubers que siguen esta estela. «Es una estrategia sexual contra una cultura que no otorga identidad positiva a los hombres», explica su fundador en la web, que añade: una vez te tomas la 'red pill' se te cura la ceguera y descubres que los hombres están siendo oprimidos por las mujeres.

Los investigadores y psicólogos forenses consideran que hay una relación directa entre la normalización de estos contenidos sexuales y discursos de odio en redes sociales y el «alarmante» repunte de delitos sexuales cometidos por menores que detectó la Fiscalía General del Estado en su última memoria publicada, relativa al año 2023. Los chavales más vulnerables, adolescentes confundidos por inseguridades de la edad, hombres sin referentes positivos que estén pasando por un mal momento quedan atrapados en circuitos tóxicos a través de las redes sociales, que han amplificado en los últimos años este discurso que quedaba relegado a blogs y foros y de un algoritmo que los ceba y multiplica.

David Caldevilla-Domínguez, también catedrático de la UCM e investigador de la 'manosfera', es menos agorero con el impacto de estos relatos: «Yo quito bastante hierro. Lo veo una válvula de escape y eso es positivo. Es verdad que hay zumbados y gente que entra en bucle, pero esos son los enfermos de siempre, a ver si desde que hay redes existen los asesinos en serie… No echemos la culpa de todo a las redes sociales. También traen cosas buenas. Y todo depende de como reciba el chiste o la información quien la lea».

Por otro lado, las serie ha hecho que la subcultura de los 'incels', una etiqueta que surgió en los años 90 para referirse a hombres célibes involuntarios llenos de frustración, llene titulares de periódicos. Estos creen que por su físico son incapaces de tener relaciones sexuales con las mujeres y, según la regla del 80/20, el grueso de ellas prefieren a una minoría de hombres atractivos y exitosos. Con los años el discurso se transformó.

En otro trabajo de la UCM en el que participa este investigador, 'Neurocomunicación y Manosferas: estudio del caso Forocoches', han detectado en España otros perfiles además de los célibes involuntarios que provienen de esta cultura digital: los 'volcel' (célibes voluntarios que renuncian al sexo por despecho y desprecio hacia las mujeres) y los 'PUA' (autodenominados artistas del ligue y gurús que dan consejos sobre cómo ser un hombre exitoso que atrae a las mujeres). Pero Caldevilla-Domínguez insiste en escapar de la espectaculización de series y titulares, así como en no sacar de contexto estos contenidos webs.

En España figuras como el youtuber y gurú digital del fitness Amadeo Llados, polémico por sus declaraciones y cursos online, encajaría en esa última categorización. Todos estos perfiles se nutren y contribuyen a la vez al movimiento americano 'Men going their own way' (MGTOW), en castellano hombres que hacen su propio camino, abiertamente misóginos, supremacistas y que creen que el feminismo ha corrompido a todo occidente. Este movimiento ha estado implicado por inducir presuntamente asesinatos a mujeres en los Estados Unidos con sus discursos.

«Resulta casi indetectable»

En su ensayo 'Los hombres que odian a las mujeres', publicado por la editorial Capitán Swing, la periodista británica Laura Bates narra que «la manosfera se ve como una ridiculez e inofensiva, pero no lo es». Ella se entrevistó con decenas de estos perfiles y lleva años investigando el espacio.

En su libro apunta que el «éxito rotundo y abrumador» de estos discursos misóginos está en que «no todo parece terrorismo, asesinato o violencia, ni tan siquiera misoginia» porque «si lo pareciera, sería mas fácil de detectar» y, por tanto, de combatir. Recordemos los memes y lo chistes. «Es un espectro interconectado de grupos distintos pero relacionados, cada uno de los cuales tiene un rígido sistema de creencias, léxico y una forma de adoctrinamiento propios». Y apostilla: «Para resultar casi indetectable».

Hace unos días, el fundador de 'The Red Pill' y un nuevo usuario mantenían la siguiente conversación: «No tenía ni idea de qué era la pastilla roja, los 'incels' o la 'manosfera'. Pero joder, he vivido en una realidad alternativa. La sociedad sigue poniendo a los hombres como la manzana podrida. Es jodidamente frustrante», decía. Y 'RedPillSchool' respondía: «No te lo estás imaginando. Nuestra sociedad le ha declarado la guerra a los niños y a los hombres». Lleva una década lanzando estos mensajes.

Asunción Bernárdez añade que estos grupos no debaten de manera racional y no confían en las estadísticas ni creen en los estudios oficiales: «Argumentan desde los sentimientos y la pasión y utilizan muy poco la racionalidad. Y es muy difícil detectarlo. Los adultos no estamos en ese mundo, son mundos que pertenecen a los adolescentes. Pero claro, antes las relaciones eran más personales y abiertas y todo era más fácil, pero ahora no podemos controlar hasta dónde llegan los hijos, qué están leyendo o viendo».

Hay decenas de hilos en foros donde hombres comparten sus fracasos afectivos bajo el rótulo de «tds_pts», esto significa, «todas son unas putas». Se ha convertido en un meme

Hay decenas de hilos en foros como Burbuja.info (foro de economía), Forocoches y la red social X, entre otras plataformas, donde hombres comparten sus fracasos afectivos bajo el rótulo de 'tds_pts', que significa 'todas son unas putas'. Se vive como un evento canónico donde varones anuncian que ha llegado su momento de 'tds_pts' para luego contar su ruptura y problemas íntimos con sus pareja. El resto responde con ánimos y «todas son todas».

La Agencia contra el Crimen del Reino Unido advirtió esta semana que ha detectado comunidades online de jóvenes que comparten contenido sobre delitos con un componente explícitamente sádico, misógino y cruel y empieza ya a seguirles el rastro.