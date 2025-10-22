Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a España

Lula opaca su liderazgo climático al autorizar la exploración petrolera en la Amazonía

El brasileño le dio luz verde a Petrobras para perforar un pozo exploratorio en la desembocadura del río Amazonas, y desafía ambientalistas a pocos días de la COP30 en Belém do Pará

La condena de Bolsonaro agita la política brasileña a un año de las presidenciales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva
Verónica Goyzueta

Corresponsal en Sao Paulo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sorprendido a los ambientalistas y a los líderes del tercer sector cuando se preparan para asistir a la COP30 de Belém, la cumbre internacional del clima, que se celebrará por primera vez en ... una ciudad amazónica, un territorio crucial frente a la crisis climática. Lula, que se presenta como líder climático internacional, acaba de concederle a Petrobras la licencia para iniciar la perforación de un pozo exploratorio en aguas profundas en la región de la Desembocadura del Amazonas, anticipándose a las presiones que debe enfrentar en el evento con relación a ese tema.

