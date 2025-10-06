Suscribete a
ABC Premium

Trump elogia ahora a Lula y anuncia una nueva etapa en las relaciones entre EE.UU. y Brasil

El presidente estadounidense mantuvo una conversación telefónica con su homólogo brasileño centrada en economía y comercio; Lula pidió el levantamiento de los aranceles y lo invitó a la cumbre climática de Belém

Trump estudia una fase dos del despliegue ante Venezuela

Tanto en Washington como en Brasilia se percibe la llamada como un intento de distensión que deja atrás la etapa de Bolsonaro
Tanto en Washington como en Brasilia se percibe la llamada como un intento de distensión que deja atrás la etapa de Bolsonaro EFE
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump elogió este lunes al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras mantener una conversación telefónica centrada en economía y comercio entre ambos países. «Esta mañana tuve una muy buena llamada con el presidente Lula», escribió el mandatario estadounidense en ... su red Truth Social. «Hablamos de muchas cosas, pero nos centramos sobre todo en la economía y el comercio entre nuestros países. Tendremos más conversaciones y nos reuniremos en un futuro no muy lejano, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Disfruté la llamada. Nuestros países harán grandes cosas juntos».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app