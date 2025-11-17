Suscribete a
Lucía contra el mal de Batten: con 10 años y una patología sin cura y mortal, su vida pende de una terapia génica experimental

La pequeña se sometió en Londres a un tratamiento, solo probado en animales y restringido a seis niños en todo el mundo, para corregir la disfunción genética que la condena a no vivir más allá de la adolescencia

Los padres de la pequeña invierten 1.600 euros mensuales en actividades dirigidas a combatir el deterioro cognitivo y fìsico de la pequeña

Lucía abraza a su padre antes de empezar su sesión de equinoterapia
Lucía abraza a su padre antes de empezar su sesión de equinoterapia Inés BAUCELLS
Esther Armora

Esther Armora

Barcelona

Lucía fue un bebé esperado. Primera hija y primera nieta. Cuando nació, en 2015, sus padres, José Prado y María Baselga, vieron su sueño hecho realidad. Su pequeña era una niña sana, feliz y hermosa «una auténtica muñeca» que no tardó en destacar ... en la guardería. «A los siete meses ya controlaba el pipí y a los once, empezó a andar. Nos dijeron que era excepcionalmente precoz», explica José en declaraciones a ABC. Nada hacía presagiar el golpe que, unos años después, les asestaría la vida.

